Recordamos cómo lucía Alicia Machado cuando ganó Miss Universo en 1996

Alicia Machado se convirtió en la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal al quedarse con la corona de Miss Universo 1996. Su belleza, carisma e inteligencia la hizo trascender en el ambiente artístico y llegó a ser una productora y empresaria muy exitosa tanto en su país como en Estados Unidos.

Miss Universo 1996 se realizó en el Aladdin Theatre for the Performing Arts, Las Vegas, Nevada, donde participaron 79 candidatas que representaron a sus respectivos países. Alicia Machado viajó a Estados Unidos para competir por Venezuela y, pese a no ser la favorita y en contra de todos los pronósticos, ganó la corona.

Alicia Machado fue Miss Universo en 1996.Fuente: Getty.

En ese entonces tenía 19 años y el 17 de mayo se impuso ante Taryn Mansell, Miss Aruba, con un total de 9.846 puntos. El tercer lugar lo ocupó Lola Odusoga, Miss Finlandia, y el top 6 lo completaron Ali Landry, Miss Estados Unidos; Vanessa Guzmán, Miss México; Ilmira Shamsutdinova, Miss Rusia.

La maracayera brilló en el escenario cuando desfiló sus vestidos y un espectacular traje de baño que le resaltaba la figura y, además, sorprendió a todos en sus participaciones como en la sección de preguntas y respuestas. No era favorita de ninguno de los jurados, pero su carisma se robó todas las miradas y la ayudó a ganar.

Machado fue la primer Miss Universo en posar para Playboy. Fuente: Getty.

Machado no sólo se convirtió en la cuarta venezolana en ganar un Miss Universo, sino que hizo historia al lograr que su país reine con los dos títulos de belleza más importantes del mundo de manera simultánea, ya que su compatriota Jacqueline Aguilera, ganó Miss Mundo en 1995.

Alicia Machado. Fuente: Getty

Su vida después de Miss Universo

Luego de ganar el certamen, Alicia Machado fue convocada a participar de varias telenovelas, reality shows, lanzó un disco como solista en 2004 y se convirtió en la primera Miss Universo en posar para Playboy. En el programa de farándula "Suelta la sopa", reveló sobre su bisexualidad, afirmando haber tenido novias.

La modelo logró obtener la nacionalidad estadounidense y actualmente vive con su única hija, Dinorah Valentina, en la ciudad de Los Ángeles, California. A pesar de haber tenido mucha exposición toda su vida y varias polémicas, ambas viven muy tranquilas y rodeadas de lujos.



