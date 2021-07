Horóscopo semanal del 26 al 30 de julio: la revelación de esta semana, signo por signo

Un momento en el que la energía acuariana, recién inaugurada con la era Leo, brillará en todo su esplendor. Es por eso que tanto a nivel indvidual como colectivo se acentúan los procesos que tienen que ver con la autenticidad, la identidad, los amigos y la conexión única que establecemos para ayudar a otros que, en definitiva, siempre conlleva que los demás nos ayuden. Tiempo de aprendizajes y encuentros profundos.

Las claves semanales para comprender la energía que circulará, signo por signo.

Horóscopo para Aries

Los nacidos bajo este signo no deben desanimarse por las adversidades. Cada obstáculo se transforma en crecimiento, en superación y transformación personal. La tenacidad y la fuerza del amor son las claves para atravesar el proceso.

En temas de salud, los síntomas están funcionando como advertencias, alertas que hay que atender. La necesdad de no oír estas señales serán una decisición errónea. Conectar con el cuerpo, escuchar sus pedidos, es la clave.

Horóscopo para Tauro

Los nacidos bajo el signo de Tauro deben trabajar esta semana sobre sus dudas y sus miedos. Luchar y esforzarse por modificar lo que no les gusta de sus vidas, aquello que les causa incomodidad, aún cuando se trate de situaciones que se dan en lo cotidiano y ya están incorporadas a la rutina. No por eso son inamobibles. Si no vibran con los deseos y propósitos de este momento, mejor librarse de lo que ya no nutre ni funciona.

En temas del corazón el taurino por fin está en paz. La aromnía lograda se debe a una visión menos romantizada y más realista del amor. A tenerlo en cuenta y no regresar a errores del pasado.

Horóscopo para Géminis

Nuevas esperanzas y posiblidades se despliegan a partir de esta semana para los geminianos.

Se da la oportunidad de dejar atrás ataduras y conectarse sólo con lo que les hace bien. Gran momento de iluminación espiritual e intelectual para sentirse en eje, fortalecer las convicciones, focalizar y disfrutar del crecmiento cosechado durante los seis meses anteriores.

Horóscopo para Cáncer

Voluntad, actitud y dirección. La energía de Acuario viene a dar el mensaje del respeto por la autenticidad de cada uno y también de los vínculos. Lo que tiene que ser será y lo que no, conviene no forzarlo.

En temas de salud es conveniente realizar actividad física, claro que sí. Pero siempre la más adecuada a la estructura del cuerpo, los gustos personales y la posibliidad de sostener dicha actividad en el tiempo. Otra vez, forzar no lleva a buenos resultados.

Horóscopo para Leo

Animarse a brillar y conquistar espacios, objetivos, personas es la clave de la semana. El brío de Acuario influye para que todo lo que hagan con dedicación tenga la consecuencia de una provechosa recompensa.

Adelante con esos proyectos por los cuales dudó tanto en el pasado. Sí a avanzar con esa relación. Acepte el cariño de los amigos. Un momento para dejar de temer y pasar a la acción.

Horóscopo para Virgo

Los vínculos afectivos serán esenciales para lograr las metas. Dar siempre el máximo marcará la diferencia.

En el amor los nacidos bajo este signo están tan seguros de su pareja que caen en momentos de franco descuido. Tener una relación estable no significa no trabajar por ella, dedicarle tiempo a la otra persona o compartir las sensaciones o los momentos. Cuidado con esta actitud, que puede traer problemas en el futuro.

Horóscopo para Libra

Voluntad y fe en los objetivos trazados. Los librianos resplandecen en esta etapa por su gran habilidad natural de ser emprendedores. Toman los obstáculos como una posibilidad de aprender y sacar una enseñanza. Esta caracteristica está en llamas esta semana: es la clave para atravesar la semana.

En cuanto a los acuerdos, los negocios y la firma de contratos es una semana de pragmatismo. Lo que sucede, conviene.

Horóscopo para Escorpio

La clave de la semana es dejar afuera lo que debilita y dentro, lo que hace a los escorpianos más fuertes.

El cuidado de los afectos más cercanos reconforta y guía para tomar el rumbo correcto en otras dimensiones como la profesional, las desiciones vinculadas a la salud y otras determinaciones importantes a punto de definirse.

Horóscopo para Sagitario

Los nacidos bajo este signo deben dejar de postergar lo que ya han postergado demasiado. Ese paso, dejar la carrera, embarcarse en otro negocio, hablar honestamente con la pareja. Son procesos necesarios para pasar al siguiente nivel y cuanto más los pospongan, más tardarán los buenos tiempos en venir.

En cuanto a la salud, no descuiden el hígado ni ingieran demasiada grasa o alcohol.

Horóscopo para Capricornio

Momento de ayudar a quién necesita. El capricorniano sabe como nadie mirar con perspectiva y dar sabios consejos. Poner en juego la astucia para resolver cuestiones ajenas volverá en forma de recompensa.

Cuestiones mínimas se vuelven grandes cuestiones si no se aclcaran con honestidad las posiciones desde el principio. Familia y negocios pueden convivir en una misma red de vínculos mientras se hable claro.

Horóscopo para Acuario

Acuario pasa por un momento de amor al prójimo. Todo lo enternece, lo entusiasma y se siente conectado a los demás y al universo.

La clave de la semana es aceptar eso que el universo envía. Esa mascota a la que siempre se negó llega para modificarle para siempre el corazón.

Horóscopo para Piscis

Los pisicianos, soñadores por naturaleza, tienen una semana de pies en la tierra. Aprovechar para resolver cuestiones prácticas como concretar contratos de trabajo, firmar sucesiones o compra venta de autos es la clave de la semana.

En el amor, todo es energía, pasión y fuego. Dar rienda suelta a la imaginación es la consigna.