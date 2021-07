Casi 60 manifestantes detenidos y "procesados" en Cuba

59 manifestantes que participaron en las protestas de este mes fueron procesados penalmente por cometer “disturbios”, según informó el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.

Por este motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "preocupación" ante las "acciones de represión durante las manifestaciones" y los procesos judiciales.

Miles de personas protestaron el domingo 11 y el lunes 12 de julio contra la gestión sanitaria y económica del Gobierno. El país atraviesa el peor momento de la pandemia una profunda crisis económica, afectada por la parálisis turística, la inflación disparada por políticas gubernamentales y el embargo de Estados Unidos. Desde el Gobierno culparon a la administración de Joe Biden de organizar las protestas.

Desde la oposición denunciaron que cientos de manifestantes fueron detenidos y muchos de estos incomunicados. Hoy, por primera vez, se oficializó el número.

"Hasta ayer (viernes) habían llegado a los tribunales municipales del país (primera instancia) 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos" en los disturbios, aseguró el presidente del Tribunal Supremo Popular, Ferro, en una conferencia de prensa junto con la Fiscal General de la República, Yamila Peña.

Al mismo tiempo, precisó que los 59 procesados por delitos menores pueden presentar recursos de apelación e incluso uno ya quedó absuelto. Sin embargo, no dio a conocer la cifra de detenidos después de las manifestaciones, porque aseguró que la desconoce.

"Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros (...), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible", comentó. Grupos opositores publicaron listas de entre 400 y 600 en Twitter en los últimos días.

De cualquier forma, rechazó la denuncia de la organización Human Rights Watch sobre juicios sumarios para los detenidos. Ferro reconoció que los procesados son juzgados con procesos "más expeditos, más ágiles, pero no exentos (...) del debido proceso, incluyendo por supuesto el derecho a la defensa. No son procesos sumarísimos", sino "abreviados", aseguró.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por las "acciones de represión durante las manifestaciones" y los procesos judiciales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH comentó en un comunicado que "según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días" y detalló que entre las denuncias se "incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero"



Respecto a los juicios “abreviados” informaron que "la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas del 11 de julio, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel".