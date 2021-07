Habló Yotuel, coautor de la canción "Patria y vida", símbolo en las calles de Cuba

Fue una consigna castrista en épocas de revolución y lucha: "Patria o muerte".

Con el paso de las décadas, la revolución fue evolucionando y también algunos símbolos.

Aquel eslogan recibió una "vuelta de tuerca", a partir de una canción.

Hablamos de 'Patria y Vida', uno de cuyos fragmentos dice: "Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida".

La crearon y la cantan los artistas cubanos Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky.

Ahora, se canta 'Patria y vida' en las protestas.

"Llegó en un momento en el que el pueblo está cansado, agotado y con ganas de un cambio, con ganas de el final de la dictadura. La letra les permitió visualizar la Cuba que le gustaría tener, una Cuba de patria y vida, una Cuba de patria y sueños. Nosotros no somos políticos empezando por ahí. Los artistas hacen una canción para hablarle a tu pueblo, no para hablarle ni a un bando, ni al otro, ni a una derecha, ni a una izquierda", Yotuel Romero, cantante de Orishas

Con más de seis millones de visualizaciones, la canción fue polémica en la isla caribeña desde su publicación. La televisión estatal la calificó de "campaña contra Cuba".

Yotuel dice que no puede volver a su país pues teme que le arresten a su llegada. "Sin derechos, sin leyes justas, es imposible regresar a Cuba, porque ahora a mí me pueden acusar de lo que sea y me pondrán un abogado de oficio de ellos, que responderán a las leyes de ellos", añade.

El artista dice formar parte de una generación que se ha tenido que ir dejando a su madre en la isla, pero que los que están saliendo a las calles quieren quedarse. "No es no como el maleconazo", asegura. "Ellos lo tienen claro, quieren libertad, quieren quedarse en su tierra, pero en una tierra libre".

Las protestas le están pasando factura personal al cantante, que está dedicando sus redes sociales a dar voz a los manifestantes, y ha cancelado sus próximas actuaciones.

"Mi show es de diversión, donde te llevo a esa Cuba de sueño mía, de fiesta, de un ronsito, de pasarla bien...Y yo no me siento así ahora, mi Cuba no está así ahora", explica el cantante de 'A lo Cubano'. "Mi Cuba está dolida. Están muriendo jóvenes en la calle. Tomé esa decisión de que por ahora no es momento de festejar nada, es momento del luto", concluye.