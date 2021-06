Novedades en Zara: así será la tienda más grande del mundo

Zara, la emblemática cadena de moda rápida del grupo Inditex, abre las puertas de la mayor apuesta del gigante en plena pandemia: una tienda emplazada en la Plaza de España en Madrid.



La tienda estará ubicada en el Edificio España y contendrá tanto a Zara como a Zara Home y sus productos se extenderán a lo largo de 7700 metros distribuidos en cuatro plantas.



De esta manera, la cadena Zara va a acaparar el 64% del Edificio España según comunicó la firma a principios de junio.



Aunque parezca contradictorio por las tiendas que ha cerrado la marca en otros lugares, la apuesta es a fortalecer la idea de integración en ciudades clave.



Según Pablo Isla, Zara apunta a que estas dos tiendas sean “una referencia“ a nivel mundial acerca del concepto de integración entre lo que es el local físico y la venta online.



En pandemia, el impulso involuntario que recibió el e-commerce llevó a muchas compañías a perfeccionar circuitos, experiencias de usuarios y adaptar las tiendas físicas a esta convivencia con un mayor caudal de clientes que eligen y compran productos a través del sitio web.



El mega emprendimiento de Zara estará dirigido a reforzar la relación que el usuario establece a través de canales digitales. También acentuará todas las acciones en torno a la sustentabilidad y la inclusión.

Fuente. Bazaar

La compañía textil de moda rápida es un gigante en el rubro y está dispuesta a ser reconocida en las principales ciudades del mundo como tal.



No sólo por innovación y vanguardia en sus productos sino también en la manera de venderlos, presentarlos y acercarse al usuario.



La mega tienda se convertiría así en uno de los mayores atractivos de Madrid, tanto para turistas como para locales, aunque aún no hay fecha de apertura anunciada.



La maniobra se da justo cuando la Plaza España está siendo reformada y apunta a renovarse para mostrarse más hermosa que nunca.



Las modificaciones, que están planificadas para ser concluidas en el mes de octubre, la harán una de las áreas más interesantes de la capital española. Y Zara no lo ignora.



La inauguración coincidiría, de esta forma, con el comienzo de la venta por Navidad, por lo cual Zara pondría todos sus esfuerzos en provocar un gran impacto en el público con novedades e innovaciones de todo tipo.

Fuente. GQ 1



Cómo será la mega tienda de Zara por dentro

Aunque las obras no estén terminadas, la compañía anunció que en las dos primeras plantas se desplegarán las colecciones vinculadas a “Dama“ y también Zara Beauty, su flamante sección de cosmética.



Además, allí mismo estará dispuesta la atención para retirar los pedidos que se hagan on line, que estará completamente robotizada. La misma tendrá una capacidad de gestionar hasta 1500 pedidos.



En la tercera planta se dispondrá la sección “Caballero“ y muy cerca, Zara Home. Serán espacios separados pero la idea es lograr una manera envolvente de conectarlos, en busca de la mayor simplicidad posible.



Por último, habrá una planta entera dedicada a “Niños“.



Esta mega tienda Zara tendrá cajas de “autocobro“ respondiendo a una de las tendencias del mercado y además incorporará la experiencia “Modo Tienda“, disponible desde la App de Zara para toda España.

Fuente. Economía

Zara: el secreto del éxito

Sin dudas esta apertura, para la cual acordó un alquiler de 20 años con los propietarios Inbest Socimi, está en el centro de las estrategias de Zara para hacer frente a la crisis por la pandemia, que económicamente afecta a todos los países y a todos los rubros.

Sin embargo, el lema de Zara de adaptarse a las necesidades del usuario le ha asegurado siempre el éxito y en esa línea es que abre la mega tienda.



Con gran olfato para responder a la búsqueda del cliente y establecerse en un contexto cambiante no pretende estar a la vanguardia sin importar nada más que salir primero. Prefiere estudiar el comportamiento del cliente y ofrecerle lo que pide.



Precios accesibles, diseño minimalista y todo bajo el estricto cuidado de la imagen de marca han caracterizado a Zara desde siempre e identificado la cadena como un referente en el negocio.



Todas sus creaciones buscan apuntar a productos aspiracionales o de lujo pero a un precio posible de pagar para sus usuarios que confían en lo que encontrarán en sus escaparates.



Por supuesto, no hay magia: se basan en la información que obtienen del propio cliente. Observan, analizan, entienden lo que ocurre enmarcado en su contexto y capitalizan estos datos antes de poner manos a la obra y diseñar acciones.



A la vista está con simples ejemplos como el lanzamientos de la inclusiva y sustentable Zara Beauty o la experiencia interactiva que ésta ofrece al usuario que no pueda acercarse a la tienda. Un acierto por donde se lo mire.



Con esta super tienda, ¿Zara acertará? ¡Está por verse!