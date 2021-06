Biden sobre Putin: "A ninguno de los dos le interesa una nueva Guerra Fría"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ni a él ni a su par ruso, Vladimir Putin, le "interesa una nueva Guerra Fría", destacó que "no hubo amenazas" en la conversación, pero reconoció que existen "diferencias" y ratificó sus reclamos vinculados a derechos humanos, especialmente por el opositor detenido, Alexei Navalny.



Biden habló ante la prensa en Ginebra, Suiza, luego de una reunión a puerta cerrada de más de tres horas con su par ruso, uno de los encuentros internacionales más esperados desde que asumió la Presidencia en enero pasado.



"No fue un momento de paz y amor, en el que nos abrazamos, pero a ninguno de los dos le interesa una nueva Guerra Fría", afirmó el mandatario estadounidense y luego agregó: "No se trata de confiar en él (por Putin) o no, se trata de defender los intereses propios. Entonces veamos qué pasa. Como se suele decir: la prueba del postre está en probarlo."



Biden contó que hablaron sobre las denuncias estadounidenses sobre presuntas interferencias electorales de Rusia y supuestos ataques cibernéticos contra la infraestructura de su país.





"Le dije claramente que no toleraríamos los intentos de violación de nuestra soberanía democrática o de desestabilización de nuestras elecciones democráticas y que responderíamos", aseguró en una conferencia difundida en sus redes sociales y ante la lluvia de preguntas sobre cómo le respondió su par ruso, agregó: "Sabe que hay consecuencias, Sabe que tomaré acciones".



Pese a la tensión declarada que rodeó la reunión de los dos mandatarios, Biden sostuvo que el tono de la conversación fue "bueno" y "positivo", y destacó que no hubo "amenazas", aunque sí quedaron claras sus "diferencias" en las que cada uno planteó su posición.



Una de ellas fue la situación del opositor ruso detenido desde su vuelta a Moscú, Nalvany.



"Le marqué que vamos a expresar nuestra preocupación por casos como el de Alexei Navalny. Le dejé eso claro al presidente Putin y continuará alertando sobre temas fundamentales de derechos humanos porque así pensamos nosotros", señaló.



En uno de sus últimos mensajes durante su primera gira internacional en Europa, Biden concluyó: "Esta última última, creo -espero- que Estados Unidos haya mostrado al mundo que estamos de vuelta apoyando a nuestros aliados, que impulsamos a las democracias como la nuestra a hacer compromisos concertados para enfrentar los principales desafíos que tiene el mundo por delante, y ahora establecimos una base clara de cómo queremos lidiar con Rusia y con la relación bilateral con Rusia".