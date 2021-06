China ya vende perros robots acompañantes a precio notablemente bajo

Los perros robots ya estan en los mercados.

Mientras los que vende Estados Unidos, bajo la marca Boston Dynamics cuestan 74.500 dólares, desde China, la empresa Unitree Robotics lanzó una serie similar llamada Go 1 a un precio notablemente menor.

Lo hicieron tras años de investigación y fabricación. Para hacerlo, publicaron un video en Youtube en el que se observan sus habilidades.

Precios

Volvamos al precio del producto estadounidense: 74.500 dólares.

Pues bien, el perro más barato de los robots chinos (el modelo Go 1 air) es de 2.700 dólares, publica The Verge.

En cuanto a los dos ejemplares de la línea, Go 1 y Go 1 Edu, se venden por 3.500 y de 8.500 dólares, respectivamente, según la página web del fabricante.

Prestaciones y utilidad

Las máquinas cuadrúpedas están equipados con artefactos para seguir a sus dueños allá donde vayan y están dotados con un sistema de evasión de obstáculos. Su carga útil varía de 3 a 5 kilogramos en función del modelo. Además, el mecanismo más sofisticado de la serie puede alcanzar una velocidad de hasta 17 km/h. Aunque no se precisa cuánto dura la batería del aparato, se subraya que puede funcionar durante un lapso de tiempo "prolongado".

La compañía aspira a que sus robots de cuatro patas sean tan accesibles y populares como los teléfonos inteligentes y los drones. A diferencia de sus rivales de Boston Dynamics, que se emplean en la esfera industrial o en labores de reconocimiento policial, los perros robot de Unitree Robotics pueden escoltar a sus propietarios, llevándoles una botella de agua, mientras estos hacen footing. Además, estos dispositivos sirven de cestas de compra, si bien la cantidad de productos que pueden cargar es reducida.

