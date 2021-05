Top model Bella Hadid ataca la "limpieza étnica" de Israel a Palestina

Nació en Estados Unidos, el gran aliado de Israel, pero tiene ascendencia palestina.

Bella Hadid es una supermodelo. Su hermana también lo es: Gigi Hadid

Hace horas, Bella publicó un mensaje en Instagram y, en poco, muy poco tiempo, reunió millones de 'likes'.

Hadid no va con vueltas: condena "colonización" y la "limpieza étnica" que ejerce Israel sobre Palestina.

Duros términos

"No se trata de religión. No se trata de expresar odio hacia uno u otro lado. Se trata de la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid contra el pueblo palestino, que ha estado sucediendo durante AÑOS", declaró Hadid en el primer post, que ya acumula casi dos millones de 'likes' y ha sido aplaudido por otras celebridades, como la cantante SZA, la actriz Tracee Ellis Ross y la modelo Adut Akech.

Hadid, además, hizo un llamado a aquellos que afirman que Palestina "no es real", subrayando que sí "es muy real" y que "el pueblo palestino está aquí para quedarse y coexistir, como siempre lo ha hecho". No obstante, dicha publicación ya no está disponible.

No significa ser "antisemita"

En otra publicación, la supermodelo criticó a las personas que apoyan los movimientos de derechos humanos pero ignoran a Palestina, y compartió un video en el que el excontrincante por la candidatura presidencial demócrata de EE.UU., Bernie Sanders, afirma que "ser crítico ante un gobierno de derecha en Israel no significa ser antisemita".

Las publicaciones de Hadid se producen en el tercer día de combates entre las fuerzas armadas israelíes y militantes palestinos con base en Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron el lunes, tras intensas manifestaciones por el desalojo de residentes palestinos del barrio Sheij Jarrah, en Jerusalén Oriental, y las violentas represiones policiales que las siguieron.

Rt, Instagram.