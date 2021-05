Multaron a un anciano con Alzheimer por violar la cuarentena

Un hombre de 89 años con Alzheimer fue sancionado a pagar 600 euros por no respetar el confinamiento. Así lo determinó la policía de Villardeciervos, una localidad de Madrid.

Si bien el hecho se produjo el año pasado, recién este sábado fue informado por el diario El Correo de Zamora. El hombre fue interceptado por los efectivos policiales cuando se estaba llevando a cabo una estricta cuarentena.

En un primer momento el hombre fue advertido, pero cuando los efectivos lo vieron nuevamente lo tomaron con una grave desobediencia. Es por eso que lo multaron a pagar 600 euros.

La pareja del hombre explicó lo siguiente: “En pleno estado de alarma, mi marido sale a la calle sin mi conocimiento. Cuando me doy cuenta de su ausencia, me asomo a la ventana y me percato de que está siendo interpelado por unos agentes de la Guardia Civil”.

Y agregó: “Salgo a la vía pública y me dirijo a los agentes para preguntar si hay algún problema con mi marido. Él no se entera de las noticias, tampoco me hace caso porque no entiende lo que le digo y que en cuanto me descuido se me escapa a la calle y se pone en la puerta de otro vecino donde da el sol, porque en esa época del año estamos solos en esta plaza y no vemos a nadie”.

Fuente: La Nación