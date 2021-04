Eslovaquia pone en duda la calidad de la Sputnik V y no la aplicará

El país centroeuropeo afirma que las dosis que llegaron allí no son las mismas que analizó la revista especializada The Lancet, y por lo tanto su agencia reguladora recomendó suspender la aplicación hasta tanto no se aclare el asunto. Rusia pidió que le devuelvan el envío.