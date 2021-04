Una escuela de Miami prohibió a docentes vacunados acercarse a los niños

Una escuela privada de Miami prohibió a los docentes y al resto del personal aplicarse la vacuna contra la covid-19 con el argumento, falso, de que el contacto con personas vacunadas es nocivo para los niños, lo que fue cuestionado desde ámbitos científicos y señalado como producto de la desinformación, informó hoy la prensa internacional.



Leila Centner, cofundadora de la escuela Centner Academy de Miami, escribió en una carta a su personal que los maestros vacunados no podrán acercarse a los niños y a los no vacunados les pidió que no se apliquen ninguna dosis hasta el final del ciclo lectivo.

"Han surgido informes de personas no vacunadas que resultaron afectadas negativamente por interactuar con personas que fueron vacunadas", escribió Centner en la carta, en la que se hizo eco de información falsa que circula en las redes sociales.





En un comunicado enviado a la agencia AFP, Centner explicó que "parece que los que recibieron inyecciones pueden estar transmitiendo algo desde sus cuerpos a aquellos con quienes están en contacto".



Las afirmaciones, sin embargo, fueron refutadas por científicos y numerosos verificadores de hechos.



"No hay evidencia que sugiera que la vacuna haga que una persona expulse el virus SARS-CoV-2", explicó Jamie Scott, profesora emérita y excatedrática de investigación en inmunidad molecular de la Universidad Simon Fraser de Canadá.