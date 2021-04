Quién era Bernie Madoff, un gigante de los negocios con un secreto que fue su ruina

Las cadenas piramidales de inversión son una de las actividades económicas que han estado en la mira en este último tiempo. Bernard Madoff, era un inversionista financiero que creó su propia firma a su nombre en 1960 y llegó a ser uno de los personajes más importantes de Wall Street.

¿En qué consistía su negocio?

El banquero fundó en 1960 una empresa de inversiones que terminaría siendo una de las más importantes del mercado financiero global. Para que el negocio funcionara debían suceder dos situaciones: que se sumen nuevos inversionistas constantemente y que estos no quisieran sacar su dinero a la vez.

El principal vehículo que utilizaba el filántropo neoyorkino para su estafa eran los fondos de inversión libre. Estos consistían en reunir fondos de distintos inversores para utilizarlos en diferentes instrumentos financieros en donde su responsabilidad se delega a una sociedad administradora que, en este caso, era una empresa de servicios de inversión.

FOTO: ABC

Esto funcionó de gran manera ya que Bernie gozaba de gran prestigio entre los mercados, por lo que el dinero circulaba y los clientes arribaban. Todo era perfecto hasta el 2008, año en se produjo la Gran Recesión. Esta crisis inmobiliaria desbastó los negocios que llevaba a cabo el empresario ya que las personas que habían invertido en la organización, quisieron retirar su dinero. Además, los nuevos clientes dejaron de aparecer.

¿Quiénes invirtieron en la empresa de Madoff?

Si bien el número de afectados por la empresa no se ha dado conocer públicamente, algunas de las caras más visibles perjudicadas por el financiero fueron:

El reconocido director de películas como E.T. o Jurassic Park, Steven Spielberg.

El actor John Malkovich.

Kevin Bacon, actor de la película Footloose.

Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L’Oréal y quien fuera la mujer más rica del mundo.

Sin embargo, no solo fueron personas quienes se vieron perjudicados por las estafas que realizó el empresario. También lo conocidos grupos de inversión como Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Banco Espirito Santo, entre otras 15 entidades más.

La confesión

Como comentamos anteriormente, el negocio de Madoff se vino a pique luego de que estallara la crisis inmobiliaria en Wall Street. En ese momento, el empresario tuvo que comentarle a su familia sobre lo sucedido, a quienes les había ocultado en todo momento sus sucios negocios.

En ese mismo momento, sus hijos Mark y Andrew lo entregaron a las autoridades en diciembre de 2018. Al año siguiente, el 29 de junio fue condenado por el juez federal estadounidense Denny Chin, quien lo condenó a 150 años de prisión por la estafa valuada en más de 65.000 millones de dólares. Bernie Madoff junto a sus hijos.

FOTO: XLSemanal



Los suicidios

El 11 de diciembre de 2010, en el segundo aniversario del arresto de Madoff, uno de sus hijos (Mark) se quitó la vida en su departamento de Soho. Debido a esto, su ex esposa y su otro hijo nunca más lo visitaron en prisión. Según confesó Ruth, quien fue esposa del inversionista durante más de 5 décadas, ambos tomaron pastillas juntos para quitarse la vida luego de que el escándalo saliera a la luz. Mark Madoff, uno de los hijos y víctima del empresario.

FOTO: INFOBAE

Sin embargo, este fraude no solo se llevó la vida de uno de sus hijos. Thierry de Villehuchet, aristócrata francés y fundador de la gestora Access International (una de las empresas estafadas) se cortó las venas en su oficina de Nueva York. El mismo camino siguió el veterano de guerra inglés William Foxton, quien se pegó un tiro en la cabeza luego de enterarse que su familia había perdido todos su ahorros.

El sociópata

“Dicen que soy un sociópata, pero soy una buena persona. Confesé todo lo que hice” reveló Madoff en una entrevista con el periodista Steve Fishman. El empresario nunca demostró sentir empatía por sus víctimas.

Por otro lado, desde la cárcel se encargó de determinar quienes fueron los culpables de sus estafas “Los bancos y los fondos tenían que saber que había un problema, porque yo nunca les dije de dónde sacaba los beneficios. Me negaba y les decía que si no les gustaba se llevaran su plata, algo que obviamente no hacían. Me venían a buscar para invertir conmigo, porque conmigo hacían plata", sostuvo.

El arrepentimiento

Durante toda su estadía en prisión, el filántropo solo sintió arrepentimiento por una sola cosa, su familia. “He dejado un legado de vergüenza a mi familia y a mis nietos. Es algo con lo que cargaré el resto de mi vida. Y lo siento”, declaró Madoff.

Steve Fishman, periodista que entrevistó al inversionista, determinó que "si siente culpa es por haber destruido su carrera y a su familia, no por el destino de sus víctimas”. Ruth Madoff: "Jamás podré perdonar a mi marido"

FOTO: XLSemanal

La muerte

Bernard Madoff falleció hoy a causa de una falla renal irreversible que venía padeciendo, por lo que le llevó a cumplir su condena en un Hospital. En 2020 le había solicitado al juez que le otorgara la prisión domiciliaria, algo que fue negado por el magistrado.