Boris Johnson habló de la entrevista de Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey

La familia real de Inglaterra está en el ojo de una tormenta.

Fue desatada luego de la entrevista de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, en el programa de Oprah Winfrey, en Estados Unidos.

Entre otros puntos fuertes, los entrevistados confesaron que cambiaron de vida por el racismo reinante en Gran Bretaña y Meghan aseguró que llegó a considerar suicidarse.

Ahora, fue consultado al respecto el primer ministro británico, Boris Johnson, quien afirmó que siempre ha tenido "la mayor admiración" por la reina Isabel II. Los dichos llegaron después del programa de Enrique y Meghan con Oprah sobre su vida en el seno de la familia real.

"La mejor cosa que puedo decir es que siempre he tenido la mayor admiración por la reina y el papel unificador que juega en nuestro país y toda la Mancomunidad. En cuanto al resto, todos los otros asuntos relacionados con la familia real, he pasado mucho tiempo sin comentar los asuntos de la familia real y no tengo intención de apartarme de esto hoy", declaró Johnson durante una rueda de prensa

Un portavoz de Johnson señaló que el primer ministro no vio la entrevista. "Es un asunto para el Palacio, pero el primer ministro no ha visto la entrevista", declaró el vocero. Al ser preguntado sobre la pertinencia de la pregunta sobre el color de piel de un bebé por nacer, el portavoz recordó la declaración de Johnson de que el racismo "no tiene cabida en la sociedad", recoge Sky News.

Esta fue la primera entrevista que concedió la pareja desde que se apartó hace un año de la familia real británica y que reveló varias intrigas de palacio, incluyendo la sorprendente afirmación de que Markle pensó en suicidarse debido a la presión a la que se enfrentaba.

Por su parte, el príncipe Enrique declaró que si él y su esposa decidieron irse del Reino Unido fue "en gran parte" por el racismo. Mientras, la duquesa de Sussex afirmó que, cuando estaba embarazada de su primogénito Archie, en la familia real hubo "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera".

