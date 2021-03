La historia del Levi's 501: el modelo de jean más clásico que a todos le sienta bien

Es cierto. Burce Springsteen lo tocó con su varita mágica cuando cantó Born in the USA con los vaqueros 501, a partir de lo cual fueron casi un símbolo nacional. Pero ¿qué tiene este modelo que no tienen otros de la marca Levi 's?

Lo tienen todo. Son clásicos, su corte estilo cuadrado le sientan bien a cualquier figura y sobre todo, marcan tendencia. El jean siempre tiene el atractivo de los simple. Pero el modelo Levi's 501 hace gala de esa cualidad por sus líneas sencillas en su versión clásica entre los clásicos.

Crédito foto: Levi's

Jeans: eterna prenda de moda

En 1999 la revista Time catalogó a los vaqueros como la prenda más influyente del siglo XX. Sin embargo, no cualquier tejano, sino que hizo foco en unos en especial ¿Adivinaron? Los Levi 's 501.

Y es que constituyen una leyenda con piernas de la cultura pasada, la presente y claro, de las generaciones que vienen. En 2021 este modelo cumple 148 años. Este ícono de la industria textil representa para siempre a un bávaro exiliado a Estados Unidos.

Corre el año 1853 en la ciudad americana de San Francisco. En California se vivía la fiebre del oro y su economía florecía. Muchos se enrolaban en el trabajo de la extracción de este metal precioso. Fue en ese entonces justamente que Levi Strauss, un judía nacido en Baviera, Alemania y ya se encontraba viviendo exiliado en Estados Unidos, se le ocurrió poner una mercería para proveer a los mineros.

Crédito foto: Fashion Jackson

Dos décadas después y respondiendo a las necesidades de la ropa para trabajar la mina, resistente y cómoda, creó el modelo conocido por todos actualmente.

Las costuras eran reforzadas y rematadas con remaches de cobre para evitar que cedieran con los movimientos, propios del trabajo en la mina.

Un cliente habitual de Strauss, el sastre Jacob David, le propuso asociarse. Juntos patentaron el invento y fue allí cuando nacieron los primeros y originales vaqueros. Los famosos “blue jeans“. Crédito foto: El País

El “waist overall“ fue otro producto que fue un hit de la época y cada tanto se reactualiza en la moda de hoy, con versiones sacadas de este primer modelo. El bolsillo de esta monoprenda tenía un doble pespunte en forma de arco que simbolizaba el águila americana volando en libertad.

Con el tiempo, esta dupla sumó a sus creaciones un parche de cuero, que hoy llevan todas las prendas de jean, con dos caballos grabados que tiran de las perneras del pantalón a la altura de la cintura y el la parte trasera.

El lote 501 fue asignado en 1890, para distinguirlo de otras prendas y fue considerada como el primer modelo de la marca Levi 's Strauss & Co.

Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones lo hicieron objeto de culto y hoy es uno de los modelos más vendidos por considerarse un clásico, versátil, cool y noble.