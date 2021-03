Vladimir Putin se vacunó con la primera dosis contra el coronavirus

El presidente Vladimir Putin se vacunó hoy contra el coronavirus, informó el Kremlin, aunque no se compartieron ni imágenes del momento ni se precisó con cuál de las tres vacunas registradas en Rusia se inoculó el mandatario.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que "Putin se vacunó contra el coronavirus" y "se siente bien", informó la agencia Sputnik.



Peskov indicó que no se dirá "qué vacuna en concreto fue elegida" aunque sí confirmó que se trata de una de las tres vacunas desarrolladas por el país.



Respecto a por qué no se compartieron imágenes de la vacunación de Putin, de 68 años, Peskov djo que el mandatario no es partidario de hacerlo ante las cámaras.



Muchos líderes mundiales se vacunaron contra el coronavirus, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el papa Francisco y la reina Isabel II de Inglaterra.



Algunos lo hicieron ante las cámaras para dar un mensaje de confianza en la ciencia para sus conciudadanos.



Rusia hasta ahora registró tres vacunas contra el coronavirus de dos dosis: Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, EpiVacCorona, producida por el laboratorio Vector, y CoviVac, producida por el laboratorio Chumakov.



Las autoridades sanitarias informaron hoy que el país registró en la última jornada otros 8.457 casos de coronavirus, la cifra diaria más baja desde el 29 de septiembre, y 427 muertes.



"En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 8.457 casos de infección por el nuevo coronavirus en las 85 regiones", indicó el Gobierno en un comunicado en el que matizó que el 11,2% de esos casos (945) no presentan síntomas.



En total, desde que comenzó la pandemia se detectaron 4.474.610 contagios, lo que supone que en la última jornada se registró un incremento del 0,19% respecto al día anterior, según el comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.