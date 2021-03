¿Oxford-AstraZeneca dio datos obsoletos de su vacuna en Estados Unidos?

Si hay una vacuna que ha generado controversias e investigaciones sobre sus consecuencias en el mundo, esa es la de Oxford-AstraZeneca.

Como se sabe, la dosis llamada AZD1222, fue desarrollada por expertos de la Universidad de Oxford, en conjunto con la compañía farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. El equipo incluye científicos del Instituto Jenner y del Grupo de Vacunas de Oxford.

Ahora, en Estados Unidos, la DSMB, Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos independiente manifestó su alarma ante la posibilidad de que la empresa farmacéutica pueda haber enviado datos obsoletos.

Así lo hizo saber hoy el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas estadounidense (NIAID).

No se han de quedar con ello, pues ordenan: "Urgimos a la compañía a trabajar con la DSMB para revisar los datos sobre la eficacia y garantizar que los datos más precisos [y] actualizados sobre la eficacia se hagan públicos lo antes posible".

Por su lado, la Universidad de Oxford indicó que la tercera etapa de la prueba de su vacuna contra el coronavirus, desarrollada junto con la farmacéutica AstraZeneca, ofreció una eficacia del 79 % contra el covid-19 con síntomas y del 100 % contra las formas graves de la enfermedad.

El previo estudio, que se realizó en Estados Unidos, Chile y Perú, "mostró que la vacuna es segura y altamente eficaz, sumándose a los datos de ensayos anteriores desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, así como los datos del impacto en el mundo real desde Reino Unido".

El comunicado detalla que más de 32.000 voluntarios de todos los grupos de edad fueron inyectados con dos dosis de la vacuna o con placebo en el marco de la investigación.

En ese contexto, la Universidad de Oxford precisó que la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos independiente (DSMB, por sus siglas en inglés) no informó sobre preocupaciones de seguridad en los voluntarios que recibieron al menos una dosis del preparado.

Los responsables publicaron conclusiones de la investigación ya en medio de las preocupaciones de seguridad en torno al fármaco. Especialistas noruegos vincularon el preparado con la formación de coágulos de sangre, al igual que un grupo de científicos alemanes que presentaron conclusiones similares.

No obstante, el regulador sanitario de Reino Unido declaró que no existe evidencia de que el antídoto de AstraZeneca cause coágulos de sangre (tromboembolismo venoso).