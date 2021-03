Atentos: El distanciamiento escolar podría ser la mitad de lo ordenado

Acaba de conocerse un nuevo estudio que sugiere que 0,91 metros -y no 1,82 metros- es distancia suficiente para los estudiantes en las aulas, siempre que haya uso riguroso de barbijos y otras medidas de seguridad. El estudio recién fue publicado en The New York Times.