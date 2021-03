Desarrollo sostenible: un proyecto en Ruanda 'reinventa' la rueda

Desde África llega una excelente iniciativa.

Reúne las claves del desarrollo sostenible:reciclar, reutilizar y no contaminar.

Así, el proyecto logra muebles de estilo afro, hechos con viejos neumáticos. Ocurre en Ruanda, donde una empresa kigalinense recicla ruedas y neumáticos de coches para transformarlos en objetos domésticos. Reutiliza así materiales a los que da una segunda vida. Jean de Dieu Kamana es el propietario del taller.

Sillones que eran ruedas

"Esta es mi especialidad, es algo único que he creado en colaboración con mis compañeros. No estoy imitando nada, ni a nadie. Un buen día decidí hacer mis diseños con las herramientas y materias primas que tenía a mi disposición, y eso es lo que me llevó a ampliar conocimientos y técnicas que llaman tanto la atención."

Especialidad africana: ideas y color

Jacques es pintor y se encarga de darle color a los diseños. Los elige inspirándose en tejidos y estampas africanas.

"Hacemos nuestros diseños con estilo africano, elegimos colores llamativos combinándolos en armonía. Es pintura de base, que aguanta mucho. Y así creamos los diseños que nos encargan los clientes", cuenta Jacques Muvandimwe, joven pintor.

Faltaba un empresario

El empresario Valens Rurenganizi se ha aventurado en el comercio de estos insólitos muebles reciclados.

"Tienen precios asequibles que están muy por debajo de lo que costaría importar mobiliario, que sería muy caro. Además, como es fabricación local y puede comercializarse como un producto duradero hechos en Ruanda nos atraemos una clientela local."

Desde la Agencia de Gestión Ambiental de Ruanda la iniciativa ha sido bien acogida.

Reciclar, reutilizar y no contaminar

Esas son las claves del desarrollo sostenible

"Apreciamos esa práctica y seguimos motivando a la gente a buscar nuevos usos de los residuos que van a parar al medio ambiente. Por lo tanto, la transformación de neumáticos en otro tipo de objetos puede servir a la comunidad desde una perspectiva de protección ambiental", señala Jacques Nsengiyumva de la Agencia de Gestión Ambiental de Ruanda.

Reutilizar viejos neumáticos para la fabricación de chanclas es otra iniciativa de desarrollo sostenible en esta comunidad africana.

