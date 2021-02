¡Muy extraño! Esta isla del Pacífico aparece en los mapas pero no existe

Otro fenómeno extraño que se suma a la lista de episodios que parecen "de película" pero transcurren en la realidad. Sandy es una isla ubicada supuestamente en el Océano Pacífico y así apareció en los mapas hasta hace 9 años atrás. Pero solo se trató de un error que se arrastró durante muchos años, ya que en realidad esta isla no existe.



Durante los últimos años el rumor fue tan fuerte que la National Geographic Society reconocía esta isla en sus mapas (lo dejó de hacer en 2012), entre Australia y Nueva Caledonia, y también Google Maps y en los Times Atlas of the World.

¿Qué pasó con la isla Sandy?

Como en un film de aventuras, en el año 1876, un ballenero divisó una mancha arenosa en aguas francesas cerca de Nueva Caledonia, cuenta la historia. Y sin ninguna investigación esta supuesta isla fue bautizada Sandy y se empezó a incluir en todos los mapas. En 2012, el RV Southern Surveyor, del servicio hidrográfico de Australia, navegó para estudiar la evolución tectónica del Mar de Coral y, además, conocer la isla Sandy.



Pero al acercarse a la zona donde debería estar Sandy, no encontraron nada. En ese mismo lugar se encuentra una profundidad de 1.400 metros, lo que hace improbable que la isla ya existido alguna vez. A partir de ese entonces, la isla Sandy empezó a ser eliminada de todos los mapas y hoy, si se introducen las coordinadas en Google Maps, simplemente hay agua.

Fuentes autorizadas

Parece extraño que una isla que no existe aparezca en todos los mapas, pero los responsables de Google Maps señalaron que crean sus mapas a partir de fuentes autorizadas, según El País. A raíz de esto, pidieron que se dé aviso ante cualquier situación extraña para que pueda ser investigada.



A partir del año 2012, la isla empezó a ser llamada como "isla fantasma" y aunque aún aparecía en algunas aplicaciones y textos, en 1974 dejó de aparecer en las cartas hidrográficas francesas ya que no aparecía en las imágenes de los satélites. "No puedes crear un mapa perfecto. Nunca puedes", afirmó el presidente de la Sociedad Británica de Cartógrafos. ¿Error humano o especulación?

Hipótesis del error

Hay dos hipótesis que pueden explicar lo que ocurrió con la isla Sandy. Uno de ellos es que en el siglo XIX, el posicionamiento del mar era impreciso y aleatorio con errores hasta de longitud. La otra teoría es que confundieron la superficie de la isla con residuos volcánicos flotantes de pumita o piedra pómez, hecha por lava de un volcán submarino.



Tal vez algún día sepamos con certeza sobre qué se basa la historia de la "isla fantasma", digna de ser llevada al cine con una historia de aventuras y exploradores. Mientras tanto, esta es la información disponible que puede abrir la creatividad de escritores y directores de cine.