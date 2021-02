Con el aterrizaje de Perseverance, comienza la búsqueda de vida anterior en el planeta rojo

El "surrealista" amartizaje del explorador robótico Perseverance de la NASA marcó este jueves el fin de un viaje de casi siete meses desde la Tierra a Marte, y el comienzo de la búsqueda de vida anterior en el planeta rojo con la ayuda de innovadores instrumentos tecnológicos.



La misión Mars 2020 Perseverance de la agencia estadounidense superó este jueves con éxito el peligroso descenso en el escarpado cráter Jezero tras un recorrido de unos 470 millones de kilómetros desde su partida en julio de 2020 de Cabo Cañaveral (Florida).



"Es tan surrealista", dijo uno de los científicos del Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL), en California, durante la transmisión en directo de la hazaña, mientras todos aplaudían con júbilo.



"Perseverance está viva en la superficie de Marte", señalo la NASA tras tocar suelo marciano sobre las 15.56 horas del este de Estados Unidos (20.56 horas GMT).



El robot, el quinto de la NASA en Marte después de Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity, comenzó a rodar este jueves sobre suelo marciano sin problemas con la tarea de buscar vida antigua, tomar muestras, estudiar la geología y clima del planeta rojo y preparar el camino para un viaje tripulado.





Con un peso problemático, el vehículo espacial superó un descenso arriesgado a toda velocidad, en el terreno más difícil escogido hasta ahora por la NASA y con la incertidumbre que ocasiona el retraso de más de once minutos de las comunicaciones entre ambos planetas.



La llegada de Perseverance, de mayor tamaño y peso que Curiosity, el otro robot que aún rueda por Marte, fue de forma automática, tal como fue programada por los científicos del JPL, que tuvieron que aguantarse la demora en la señal para saltar de alegría y celebrar con prudencia en medio de la pandemia.



Lo hizo en un área "peligrosa": el cráter Jezero, que se cree fue el lecho de un lago y por tanto sería rico en microorganismos fósiles.



"Hola Mundo. Mi primer vistazo al que será mi hogar para siempre", dijo en la cuenta oficial de Twitter el robot.



LOS RETOS MARCIANOS



Ya en suelo marciano, los retos de este vehículo de 6 ruedas y unos 3 metros de largo, se multiplican: ajustarse al difícil terreno y condiciones, probar los instrumentos, recolectar las muestras de rocas y sedimentos y también la incógnita de cuándo llegarán a Tierra esos especímenes.



No va a ser antes de 2031, explicó a Efe José Antonio Rodríguez Manfredi, responsable ante la NASA de una pequeña estación meteorológica a bordo del robot.



La NASA diseña ahora al menos tres misiones con ese objetivo, según explicó en rueda de prensa Bobby Braun, director del Programa de Devolución de Muestras de Marte, quien dijo que se trata de una tarea "ambiciosa y desafiante".



De unos cuarenta tubos del tamaño de cigarros, que el robot espacial Perseverance pretende recolectar durante al menos dos años en suelo marciano, la meta es regresar a la Tierra un mínimo de treinta para su análisis, subrayó Rodríguez Manfredi.



Agregó que esta tarea, que contará con la ayuda de la Agencia Espacial Europea (ESA), recae sobre una misión futura de un satélite que estará orbitando Marte y otra que llegará a la superficie del planeta rojo para recoger las muestras.



VIDA EN EL UNIVERSO



Perseverance allanará así el camino para posibles misiones humanas a Marte tras una exploración de más de medio siglo desde el primer sobrevuelo del Mariner 4.



El vehículo llevó este jueves a Marte nuevos y mejorados instrumentos, entre ellos micrófonos, que por primera vez captarán el sonido del planeta rojo, y un helicóptero de cuatro patas y menos de 2 kilos conocido como Ingenuity, que hará en total cinco vuelos.



"Es la primera vez que vamos a volar un objeto en otro planeta que no sea el nuestro", resaltó el ingeniero Elio Murillo durante una transmisión paralela especial, por primera vez en español, en la que se destacó el papel de los latinos en la NASA



Perseverance llegó además con un aparato que transformará el dióxido de carbono, que compone en un 96 % la atmósfera marciana, en oxígeno para la respiración de astronautas en futuros viajes tripulados y como propulsor de cohetes para regresar a la Tierra.



"Este viaje nos va dar la tecnología para poder ir a Marte con una misión tripulada", señaló el astronauta Frank Rubio, de la misión Artemis, que tiene ese propósito.



Subrayó, sin embargo, que la llegada del hombre al planeta rojo es una "difícil misión".



Por lo pronto, Perseverance, que despegó del Centro Espacial Kennedy el pasado 30 de julio, ya comenzó a trabajar en suelo marciano.



Tras superar los "siete minutos de terror" del descenso a 20.000 kilómetros por hora y con ayuda de una grúa aérea, el vehículo ya envió las primeras imágenes de Marte y comenzará la búsqueda de señales de vida.