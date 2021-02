De plásticos a adoquines: una idea brillante para cuidar el planeta

Nzambi Matee no es solo una emprendedora de corazón. Es fundadora de Gjenge Makers, la empresa que utiliza la materia prima de polietileno de alta y baja densidad y polipropileno con el objetivo de crear nuevos materiales reutilizables para la construcción.

Fuente: https://assets.entrepreneur.com

La ingeniera originaria de Kenia, después de años de trabajar firme en proyectos para cuidar el planeta, decidió desarrollar un proceso en donde convierte los plásticos difíciles de reciclar en adoquines muy resistentes.

Matee tiene tan solo 29 años y en su descripción en el perfil de LinkedIn señala una aclaración haciendo referencia a su Fundación: “Gjenge Makers, es una empresa social cuyo objetivo es abordar la contaminación por desechos, recolectando materiales reciclables de hogares e instituciones, además de reciclarlos haciendo pavimentos y bloques de construcción a partir de botellas de plástico recicladas”.

De acuerdo con UN Environment Programme la producción que realiza Gjenge Makers tiene un promedio de 500 a 1.500 ladrillos por día y consiguen reciclar alrededor de 500 kg de residuos plásticos diarios.

De plásticos a adoquines

La gran pregunta es cómo pasan de ser plástico a obtener los adoquines. El proceso que realizan en la Fundación es muy sencilla y fácil de comprender:



Primero, los residuos plásticos se mezclan con arena, luego se calientan y por último se comprimen en ladrillos. Estos, luego se venden a diferentes valores teniendo en cuenta el color y grosor.



Un ejemplo claro como para tener una idea acerca de este proceso y luego su venta es: a los adoquines grises se los consideran “comunes” y tienen un precio de 7.70 dólares por metro cuadrado (serían aproximadamente 154.79 pesos mexicanos).

Cabe destacar el reconocimiento que recibió Nzambi Matee por su gran trabajo con el premio “Young Champions of the Earth” (que significa "Jóvenes Campeones de la Tierra") y pertenece al Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA).



Dicho programa: “proporciona financiación inicial y tutoría a ambientalistas prometedores mientras abordan los desafíos más urgentes del mundo”.



Uno de los temas más preocupantes en estos tiempos es darse cuenta que lamentablemente hasta la destrucción de nuestro planeta tiene que ver con la aparición de la pandemia por covid-19 que estamos viviendo. El ejemplo que nos deja Nzambi a todos es que con un granito de arena se pueden hacer cimientos y principalmente, contaminaríamos mucho menos al planeta.

Disc