Chile insólito: diputado habló 15 horas para que Piñera llegue a juicio político

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena.