Su esposo murió de covid-19 y ella ahora se convirtió en enfermera

Rachel Ohene-Adjei perdió en abril a su esposo en Gales, Gran Bretaña. Eric, de 46 años, murió víctima del covid-19. Antes de morir, el hombre pasó casi dos meses en una sala de cuidados intensivos y su esposa siguió todo el proceso.

Ahora, Rachel, quien vive en Cardiff, luego de ver cómo trabajaba el personal sanitario y la "compasión" puesta de manifiesto, decidió estudiar para ser enfermera.

Eric ingresó al Hospital Universitario de Gales con covid en febrero y, luego de 2 meses en cuidados intensivos, murió el 17 de abril. Rachel, entrevistada por la BBC, dijo que "aunque no pudo estar al lado de su marido durante 'siete semanas de infierno', le vio antes de que muriera y un asesor del centro médico le cogió la mano cuando le dio el último adiós".

"No tengo más que elogios para todos los miembros del personal que se tomaron el tiempo de calmarme, de darme la información que pedía o necesitaba. […] Fueron simplemente increíbles. La forma en que me hablaron, cómo me tomaron de la mano significó mucho para mí y me ayudó con mi duelo", reveló la mujer, madre de tres hijos.