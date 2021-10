Pandora Papers: Chile negó la participación de Sebastián Piñera

El gobierno de Chile desmintió hoy que el presidente Sebastián Piñera hubiera participado en 2010, durante su primer mandato presidencial, en la venta de una empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, mientras parlamentarios de oposición estudiaban iniciarle una investigación.

Piñera y esa operación fueron mencionados en Pandora Papers, un informe sobre la constitución de cientos de empresas offshore divulgado hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

"Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017, y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación", precisó el Palacio de La Moneda en un comunicado.

"La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia", detalló, según la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, parlamentarios de oposición iniciaron conversaciones para realizar una investigación a Piñera.

"Lo que hizo el presidente es gravísimo, haremos todas las investigaciones al respecto e incluso estamos analizando con la bancada la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema", afirmó Gonzalo Winter, según la agencia Sputnik.

"Constantemente nos enteramos de las irregularidades de los negocios del presidente Sebastián Piñera, quien no separa su rol político de su rol de empresario, haciendo negocios con nosotros, los chilenos", agregó.

La investigación periodística de Pandora Papers salió a luz este domingo.

Según Pandora Papers, Piñera y algunos familiares eran los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones, que junto a las de su amigo Carlos Délano sumaban 56% de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En diciembre de 2010, Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga y la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

El pago se efectuaría en tres cuotas: la primera el 10 de diciembre de 2010 por 106,8 millones de dólares, la segunda por 21 millones de dólares el 18 de enero y la tercera por 9,9 millones de dólares el 31 de diciembre de 2011.

"Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero. El pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o no se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional", lo que impediría el desarrollo del proyecto Dominga, reveló ICIJ.