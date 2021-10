El Reino Unido elimina la lista roja de países con riesgo de covid-19

El Gobierno británico anunció este jueves que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los siete países que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador.



El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, recalcó al mismo tiempo que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje y que puede volver a añadir a algún territorio a la lista roja en el futuro.



A partir del próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos siete países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras (2.700 euros).



También se levantará la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos destinos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país.



"La razón por la que hemos podido retirar ahora a estos siete países (de la lista) es que ya no estamos preocupados por sus variantes particulares" de coronavirus, afirmó Shapps a la cadena pública BBC.





"Estamos preparados para volver a agregar países y territorios si es necesario", puntualizó Shapps, que describió la lista roja como la "primera línea de defensa" del Reino Unido contra casos de covid-19 procedentes del extranjero.



Los viajeros con pauta de vacunación completa que procedan de uno de los 135 países de los que el Gobierno británico reconoce sus documentos sanitarios pueden acceder al Reino Unido con el único requisito de someterse a un test de antígenos para detectar covid-19 tras su llegada.



En cambio, los mayores de 18 años que no estén completamente vacunados o bien que procedan de un territorio donde el certificado de vacunación no esté reconocido deben aislarse durante diez días a su llegada, en una localización elegida por ellos, y someterse a tres test: uno antes de volar y dos más en los días posteriores a su llegada.