El particular censo que determinó cuál es "la ciudad de los gatos" a nivel mundial

El primer Conteo de Gatos realizado en Washington, capital de los Estados Unidos, reveló que hay 200.000 en ese distrito y que alrededor de la mitad vive en interiores. Este censo realizado en el llamado Distrito de Columbia (DC) es un esfuerzo desarrollado durante tres años por defensores del bienestar animal, ecologistas y científicos para enumerar cada Felis catus en ese lugar.



Para contar a todos los gatos en la ciudad, los investigadores encuestaron a más de 2.600 residentes, analizaron registros de refugios de animales, recorrieron caminos específicos en busca de gatos y pusieron cámaras trampa en más de 1.500 puntos.

"Es probablemente el análisis más exhaustivo que existe sobre gatos en cualquier ciudad en el mundo", informó Tyler Flockhart, biólogo conservacionista y director científico del proyecto. De esta manera el equipo investigador arribó a lo que considera una estimación confiable del tamaño de la población en la ciudad, en interior, exterior y refugios.



Si bien la mitad habita en viviendas, la otra mitad es un grupo que incluye mascotas con acceso limitado o ilimitado al exterior, gatos de la calle y unos 3.000 a 4.000 animales salvajes que evitan la interacción con humanos, agregó Flockhart, según consignó la agencia de noticias AFP.





"No creo que puedas encontrar mamífero salvaje - otro carnívoro salvaje - con esa densidad en cualquier otra parte del mundo", dijo este docente de la Universidad de Maryland sobre los gatos en entornos urbanos. "Creo que es realmente una idea interesante que podamos tener tantos gatos en un lugar tan pequeño", comentó.



El estudio unió a grupos que suelen estar en desacuerdo acerca del impacto que causan los gatos en exteriores sobre la vida salvaje y el paisaje. Mientras los ecologistas se preocupan de que los gatos de exteriores puedan arrasar con las poblaciones de aves, los defensores de los animales buscan asegurar su bienestar y seguridad.



"Lo que realmente fue novedoso en el conteo de gatos de DC fue que esas organizaciones se unieran", dijo Stephanie Shain, directora de operaciones del Servicio de Rescate de Animales (Humane Rescue Alliance, HRA), que hizo parte del estudio. Aseguran que los movió el propósito en común "de realmente enfocarse no en quién tiene la razón o la tuvo, sino en hacerlo bien, hallar la información, analizar los datos", agregó.



Shain dijo que HRA recomienda a los dueños de gatos mantenerlos adentro solo para que estén a salvo y evitar afectar la vida salvaje. "Me complació ver cuanta gente siguió el consejo", agregó.





Los investigadores siguen analizando los datos recolectados desde 2018 que han dado lugar a varios artículos científicos. Además de los gatos, las cámaras también registraron ardillas, mapaches, zorros, venados e incluso un lince, entre otros animales.