Aniversario del tierno elefante de un dibujo que se transformó en ícono de la discriminación y ahora acusan de racista

Se cumplen 40 años de uno de los personajes más entrañables de Disney, pero cuyo concepto luego fue mutando. Un 23 de octubre de 1941 se estrenó “Dumbo”, la tierna historia del elefante volador de enormes. Dumbo es un clásico y se tomó como ícono de la discriminación en un momento. Pero en los últimos años la película fue acusada de racista y hasta la plataforma de Disney incluyó una advertencia en la que se menciona que puede haber "representaciones cultuales anticuadas".



Dumbo fue la cuarta película de Disney. No estaba previsto que fuera un boom, pero ocurrió lo contrario. “Empezó siendo una idea y, a medida que la trabajábamos, íbamos añadiéndole cosas y antes de darnos cuenta habíamos hecho una gran película”, afirmó Disney, según recoge el libro “Los archivos de Walt Disney”, de Taschen. El pequeño elefante volador llegaría a las pantallas sin que el público tuviera antes conocimiento de él, pues la divertida historia infantil escrita por Helen Aberson y su marido, Harold Pearl, ni siquiera había llegado a imprenta cuando Disney ya había adquirido los derechos. “Dumbo” no solo es una de las películas animadas más breves de Disney -dura 64 minutos, solo por detrás de “Saludos amigos” de 1942)- sino que también, con su bajo presupuesto (812.000 dólares), demostró ser sumamente rentable. El trabajo de la cinta, incluidos los preparativos iniciales, tan solo duró un año y medio; y el proceso de animación se realizó entre la primavera y el otoño de 1941.

La advertencia sobre la posibilidad de que Dumbo tenga estereotipos que hoy son mal vistos, también sale en otras películas como La dama y el vagabundo (1955) y Los aristogatos (1970).

Algunas de las escenas y personajes cuestionados tiene que ver con los cuervos, personajes donde se usan estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado "Jim Crow", un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres negros en Estados Unidos.

Las orejas grandes de Dumbo eran motivo de discriminación. Pero fue "resiliente" y logró volar.





Ward Kimball, uno de los animadores principales del filme, elogió el mismo diciendo que “puede que hayamos hecho cosas mucho más maduras, bonitas y audaces, pero estoy convencido de que los dibujos animados de Disney alcanzaron el cenit con ‘Dumbo’. Para mí, es la única película de dibujos animados con una trama infalible”.



Las reacciones fueron positivas, muchos críticos de la época consideraron que “Dumbo” fue un retorno a las raíces de Disney. Sin embargo, en los años sesenta la escena de los cuervos, que se hizo con la idea de caricaturizar a los músicos afroamericanos que triunfaban en los clubes de Harlem a modo de homenaje, suscitó polémica y, en consecuencia, los estudios se abstuvieron de volver a proyectar la película.

Esto duró hasta 1967, cuando en la Expo de Montreal decidieron que no había motivo para guardar la cinta en un cajón, por lo que no solo fue proyectada en los cines de nuevo, sino que se convirtió en la primera película Disney en salir en formato VHS.



Pero el melón del racismo se volvió a abrir a principios de este año cuando el gigante del entretenimiento optó por reforzar la seguridad en su plataforma de streaming Disney+ retirando del catálogo infantil las películas clásicas, como “Dumbo” o “Peter Pan”, entre otras, que incluyen representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas, aunque seguirán disponibles en las cuentas de adultos.



Al margen de la polémica, el divertido y simpático elefantito volador ha enseñado durante generaciones un valor que conviene recordar de vez en cuando y es que “ser distinto no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente”