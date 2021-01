En Estados Unidos temen que Donald Trump lance un ataque nuclear

Los temores en Estados Unidos respecto de Donald Trump son altísimos. Tanto que la líder demócrata de la Cámara de Representantes habló con el jefe del estado mayor conjunto, Mark Milley, para evitar que el presidente saliente "tenga acceso a los códigos nucleares y ordene un ataque nuclear"

Pelosi informó a sus pares en el Capitolio que el contacto con Milley tuvo el objetivo de “discutir precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares".

Además, aseguró que la situación actual, “con este presidente desbocado, no podría ser más peligrosa”. Milley respondió que se han impuesto medidas en esa línea, según indicó The Associated Press.

En la carta, Pelosi insistió con la idea de renover de su cargo a Trump. “Si el presidente no deja su cargo de manera inminente y voluntaria, el Congreso procederá con sus acciones”, afirmó. Podría realizar este proceso el vicepresidente Mike Pence, a través de la vigésimo quinta enmienda, pero Pence no la invocará.

Esta enmienda permite al vicepresidente y al gabinete del mandatario a remover del poder al Presidente si creen que no está en condiciones de hacer su trabajo. Cabe recordar, incluso, algunas frases que Trump pronunció al referirse a su "botón nuclear".

Los demócratas emiten opiniones cargadas de amenazas en ese sentido y hasta algunos republicanos están de acuerdo. “Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a levantarse, el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente”, señaló, entre otros, el senador Chuck Schumer.

La duda es si hay tiempo suficiente para completar el proceso, ya que la nueva administración asume el 20 de enero.