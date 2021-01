Donald Trump: "Vuelvan a sus casas y manténganse tranquilos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus simpatizantes que tomaron hoy por asalto el Congreso que "se vayan a casa para mantener la paz", aunque insistió con que la elección que dio ganador a Joe Biden fue "fraudulenta".



“Conozco su dolor. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante y todos lo saben, especialmente el otro lado ”, dijo el mandatario, en un mensaje grabado de poco más de un minuto y en que no mencionó a los demócratas.



"Esta fue una elección fraudulenta. Pero no podemos hacerle el juego a estas personas. Tenemos que tener paz. Así que váyanse a casa. Los amamos", indicó e insistió: "Váyanse a casa ahora. Tenemos que tener paz".



Apenas una hora después de arengar a los manifestantes con un discurso encendido en el que prometió no reconocer su derrota, tras los primeros incidentes Trump pidió evitar "la violencia".



"Le estoy pidiendo a todos en el Capitolio estadounidense que se mantengan pacíficos. ¡No a la violencia! Acuérdense, SOMOS el partido de la ley y el orden, respetemos a la ley y a los grandes hombres y mujeres en azul (policías). ¡Gracias!", tuiteó el mandatario luego que miles de sus simpatizantes tomaran las escalinatas y la entrada de la sede del Congreso y hasta lograran irrumpir en los recintos de las dos cámaras.



Las palabras de Trump fueron inmediatamente criticadas por analistas, medios de comunicación y hasta por uno de sus correligionarios.



"No es suficiente. Por favor, termine con esto, la elección terminó", le pidió el congresista republicano de Wisconsin Mike Gallagher a Trump en una entrevista con la cadena CNN.



Apenas una hora de que comenzaran los disturbios en los alrededores del Capitolio, Trump había hablado frente a la multitud de simpatizantes que prometían no permitir un fraude electoral, como sigue denunciando el mandatario, aunque todos los niveles de la Justicia, hasta la Corte Suprema federal, lo han negado por falta de evidencia.



"Nunca nos rendiremos. Nunca aceptaremos" la derrota. Vamos a detener el robo", afirmó el mandatario, tras pedirle por Twitter a su vicepresidente, Mike Pence, que acepte las objeciones de algunos republicanos y cambie el resultado electoral, un reclamo que el número dos del Poder Ejecutivo rechazo inmediatamente.