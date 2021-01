Italia termina las consultas para definir el futuro político del país

El presidente italiano, Sergio Mattarella. encabeza hoy la última ronda de consultas políticas con los distintos partidos del país para definir si le encarga la formación de un nuevo Gobierno al primer ministro interino Giuseppe Conte, quien renunció esta semana para buscar recomponer la coalición oficialista, o si se inclina por otra figura para tratar de armar una mayoría que permita el nacimiento de un Ejecutivo en el Parlamento.



Mattarella se reunirá hoy con los partidos que conforman la coalición opositora de centroderecha, Fuerza Italia (FI) de Silvio Berlusconi, Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Goirgia Meloni.



Si bien las tres fuerzas participarán juntas del encuentro con el mandatario, durante la semana Liga y FI mostraron su apertura a un posible Gobierno de unidad nacional para sacar al país de la crisis, mientras que Meloni prefiere ir directamente a nuevas elecciones.



Tras recibir a la centroderecha, Mattarella recibirá al Movimiento Cinco Estrellas, el principal sostén de Conte, para cerrar la ronda de encuentros en las que el mandatario recibió las propuestas de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.



Una vez terminadas las consultas, Mattarella podría dar un un nuevo encargo para la formación de Gobierno a Conte o a cualquier otra figura que puede asegurar una mayoría en el Parlamento, en base a los apoyos que mostraron los partidos durante esta semana.



Otra de las posibilidades, según plantearon fuentes legislativas a Télam, es que Mattarella otorgue primero un mandato "exploratorio" a otra figura para tratar de cohesionar una mayoría capaz de formar Gobierno.



En ese plano, el presidente de la Cámara de Diputados Roberto Fico, del Cinco Estrellas, y el ex titular del Banco Central Mario Draghi aparecen como posibles figuras de consenso entre varias fuerzas.



A lo largo de la semana, tras presentar la renuncia, Conte recibió el apoyo de las tres fuerzas que conformaban la mayoría oficialista, el Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas y Libres e Iguales, además de un nuevo grupo de senadores nacido para apoyar un eventual retorno del premier interino.



De todos modos, aún no se destrabó el posible apoyo del grupo Italia Viva, del expremier Matteo Renzi, quien inició hace dos semanas la crisis política la retirar del Gobierno a sus dos ministras y casi 50 parlamentarios.



Si bien Renzi no descartó el eventual apoyo a Conte tras al reunión que tuvo ayer con Mattarella, puso como condición que haya un pedido explícito del premier interino y del resto de las fuerzas para su retorno al oficialismo, consciente de la importancia de su bloque de 30 diputados y 18 senadores para la ratificación del próximo Ejecutivo.



La opción de una convocatoria a elecciones anticipadas, en tanto, solo aparece apoyada por la centroderecha, y obligaría al país a elaborar una nueva ley electoral antes de un regreso a las urnas.