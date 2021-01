Los kelpers están indignados por ser excluidos del acuerdo posbrexit

Los habitantes de las Islas Malvinas expresaron su rechazo y “decepción” al quedar excluidos del acuerdo posbrexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. De esta forma, las islas se quedan sin beneficios comerciales, impositivos y aduaneros con el bloque comunitario y se quejaron del trato “sucio e injusto” que recibieron.

La Asamblea Legislativa de las islas aseguró que sus representantes nunca pudieron negociar en su propio nombre.

"Nuestro primer desafío fue lograr que los funcionarios del gobierno del Reino Unido entendieran el impacto que tendría un Brexit sin acuerdo en las Islas Malvinas. Lo logramos comprometiéndonos con las partes interesadas locales y mediante la publicación de tres informes que compartimos con el Gobierno del Reino Unido", informó en una solicitada publicada en el periódico malvinense Penguin News.

Además, aseguró que enviaron cartas a "todos los diputados y colegas" y se reunieron con "tantos políticos como fue posible, incluida la entrega de pruebas a los comités seleccionados en la Cámara de los Comunes y los Lores".

Sin embargo, aclararon que "los negociadores de la UE dejaron en claro que no tenían un mandato para negociar en nombre de sus países y territorios de ultramar y, por lo tanto, no estaban dispuestos a discutir los territorios de ultramar de Reino Unido".



"Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores y sostenidos esfuerzos, el Gobierno del Reino Unido no pudo asegurar un acuerdo en nuestro nombre", comentaron en tono de queja.

Lisa Watson, la editora del Penguin News, aseguró en un artículo que en las islas sabían que el Brexit "tendría un resultado negativo" para los kelpers.

"Por supuesto, probablemente también será para el Reino Unido, pero al menos tuvieron la oportunidad de negociar su desgracia. La gran ironía es que probablemente lo aguantaremos mejor que el Reino Unido", comentó.

Watson agregó que el primer ministro británico, Boris Johnson, trató a los habitantes de Malvinas de "niños" y aseguró que a "nadie" del Reino Unido le importó la situación de las islas.

Las Islas Malvinas perdieron todos los beneficios que tenían en el intercambio comercial con el bloque comunitario y, al quedar fuera de la Constitución de la Unión Europea, es posible que se genere un vacío legal que Argentina utilizará para buscar apoyo en su reclamo sobre la soberanía de las islas.