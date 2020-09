Estados Unidos vive el fin de semana del Labor Day entre protestas

Varias ciudades de Estados Unidos son escenario este sábado de protestas frente a la violencia policial contra los afroamericanos, que se han reavivado después de que un hombre de raza negra fuera gravemente herido a finales de agosto en Kenosha (Wisconsin) por los disparos de un agente blanco.



Cuando se cumplen 100 días de las manifestaciones que estallaron en distintos puntos del país tras la muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd, un afroamericano a quien un policía blanco le presionó el cuello con la rodilla hasta dejarlo inconsciente, las movilizaciones no cesan en Portland, Washington DC, Louisville y Rochester.



Las protestas coinciden con el puente festivo del Labor Day (Día del Trabajo), que se celebra el primer lunes de septiembre.



ARRESTOS EN PORTLAND Y ROCHESTER



Este sábado, la Policía de Portland (Oregon) informó en un comunicado que en la noche del viernes comenzó una marcha desde Kenton Park que al pasar frente a la Asociación de Policía de esa ciudad se tornó en violencia, lo que obligó a declarar "ilegal" la concentración.



"Los oficiales se pararon en el perímetro del edificio para evitar que los manifestantes accedieran a la oficina" de la Asociación, detalló el informe, que argumentó que esas instalaciones han sido blanco de "pirómanos" en los últimos meses.



La Policía cifró en 27 los detenidos después de que los uniformados dispersaran a un grupo de personas que permaneció en el lugar y que, de acuerdo con la versión oficial, arrojó piedras y botellas de agua, entre otros objetos, contra los oficiales.



En esa ciudad murió un hombre el pasado fin de semana, después de que se registraran choques entre simpatizantes del presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan).



También el viernes por la noche la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, vivió movilizaciones en contra de la brutalidad policial, luego de la muerte del afroamericano Daniel Prude, en marzo pasado, a manos de agentes policiales.



Este caso salió a la luz pública el miércoles, cuando la familia difundió imágenes del operativo tras el cual este hombre de 41 años perdió la vida.



La protesta fue dispersada con gases lacrimógenos por los oficiales, lo que, según medios locales, derivó en el arresto de al menos 11 manifestantes y dejó a tres policías heridos.



NO CESAN LAS MOVILIZACIONES



Mientras tanto, nuevas protestas han sido convocadas para esta jornada en Washington DC y en Louisville, que este sábado acogerá la edición 146 del Derby de Kentucky, una de las competencias más reconocidas del hipismo mundial.



En la capital estadounidense se han llamado a marchas, vigilias y concentraciones para exigir justicia por Deon Kay, el joven negro de 18 años que fue asesinado a tiros por un oficial de policía de DC el pasado 2 de septiembre.



En un video emitido por la policía, grabado por la cámara que llevaba el agente que efectuó el disparo, se ve a un grupo de jóvenes reunidos en torno a un vehículo y varios de ellos salen corriendo al llegar los agentes.



Uno de ellos era Kay, quien recibe el disparo cuando corría hacia el policía. Aunque la escena es muy rápida, en las imágenes a cámara lenta se aprecia que en la mano derecha lleva lo que la policía identifica en el video como una pistola.



En Louisville, Kentucky, las protestas serán para recordar a Breonna Taylor, muerta por ocho tiros en marzo pasado cuando la policía de esa ciudad llevó a cabo un allanamiento en su apartamento durante una investigación antinarcóticos, en la que no encontraron drogas.



El presidente Trump, quien el martes visitó Kenosha (Wisconsin), donde un policía blanco disparó siete veces por la espalda al afroamericano Jacob Blake en agosto pasado, ha atribuido las protestas a la izquierda radical y al "terrorismo doméstico".