Rusia exige a Alemania pruebas de envenenamiento de Navalny

Rusia instó a Alemania a entregarle en el transcurso de diez días respuestas sobre las pruebas e informaciones vinculadas con el caso del líder opositor envenenado, Alexey Navalny, a quien un tribunal ruso ordenó hoy incautarle sus bienes.



La representación rusa ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) entregó a sus colegas alemanes una nota en ese sentido, informó la agencia estatal rusa Ria Novosti.



De acuerdo a ese documento, Berlín debe presentar todos los resultados de los análisis, biomateriales y otras pruebas clínicas, reseñó la agencia de noticias DPA.



Según las reglas de la OPAQ, la parte alemana tiene diez días para responder, pero no precisa que ocurriría ante la eventualidad de que eso no pase.





Tras los análisis realizados en un laboratorio especial, el Gobierno alemán considera demostrado sin ninguna duda que el hombre de 44 años fue envenenado con el agente nervioso Novichok, fabricado en la época soviética con fines militares.



Moscú niega cualquier vinculación con el hecho, que está afectando considerablemente la relación entre ambos países, y afirma que Berlín no colabora con los investigadores rusos.



El Gobierno alemán fue quien acudió a la OPAQ, dado que en su opinión el presunto envenenamiento no es una cuestión bilateral sino una violación al acuerdo sobre armas químicas, de cuyo control se encarga ese organismo.



La representación rusa ante la OPAQ subrayó que, de acuerdo a cómo evolucione la situación, se decidirá sobre otras medidas y añadió que Moscú se atendrá a la normativa de la organización.





Roderich Kiesewetter, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, dijo a mediados de septiembre que los análisis alemanes no deberían publicarse por completo por razones de seguridad y que Berlín no debe difundir los datos porque eso es lo que esperan los servicios secretos rusos para averiguar cuáles son los métodos que se utilizan.



Por otro lado, un tribunal ruso ordenó la incautación de bienes de Navalny, informó la portavoz del político.



Agentes rusos bloquearon el 27 de agosto, mientras Navalny se hallaba aún en coma, sus cuentas bancarias, así como la parte que el disidente posee de un apartamento en Moscú, informó en un video la portavoz Kira Yarmysh, citada por la agencia de noticias AFP.



La orden judicial está relacionada con una demanda interpuesta por un conocido hombre de negocios cercano al Kremlin.



La incautación del bien inmueble significa que el apartamento de la familia de Navalny, situado en el sudeste de la capital, no puede ser vendido, ni cedido ni ser objeto de ninguna transacción, precisó la portavoz.



Navalny recibió ayer el alta médica tras un mes de internación en un hospital de Berlín y una foto suya subida a Instagram lo mostró sentado en un banco, más delgado, demacrado y con la mirada extraviada.



El opositor se descompuso en un vuelo interno entre Siberia y Moscú el 20 de agosto y tras un aterrizaje de emergencia fue internado en un hospital ruso antes de ser trasladado a Alemania, por deseo de su familia.



Varios laboratorios especializados en Alemania, Francia y Suecia determinaron que Navalny había sido víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica, algo que fue refutado reiteradamente por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien incluso aseguró que la víctima es libre de volver a su país "como cualquier ciudadano".