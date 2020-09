Snowden: "¿Cómo condenar a Assange sin condenar a The New York Times y otros medios?"

La extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su persecución por las revelaciones que sacaron a la luz el abuso de poder, representan un gran riesgo para todos los periodistas y van en contra de los intereses de la prensa, declaró este martes Edward Snowden en una entrevista concedida a Joe Rogan.

"Puedes odiar a Julian Assange, puedes pensar que es un títere de Rusia, puedes pensar que es la peor persona en la Tierra —una reencarnación de Hitler o Stalin—, y aun así darte cuenta de que condenarlo te perjudica", dijo el excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU (NSA, por sus siglas en inglés).

"Esto perjudica a tu sociedad. Perjudica el futuro de tus hijos. La gente se olvida de esto en el mundo actual, donde todo se ha vuelo partidista", agregó Snowden, al recordar que el Gobierno estadounidense busca encarcelar a Assange "por el resto de su vida por el mejor trabajo que ha hecho WikiLeaks", como lo hizo al filtrar los registros de acciones de guerra en Irak y Afganistán, o los archivos de detenidos en la prisión de Guantánamo, "cosas que son sobre crímenes de guerra explícitos y abusos de poder".

El caso de Assange marca en tal sentido un precedente legal en EE.UU., donde la justicia tradicionalmente ha hecho una clara distinción entre los periodistas y sus fuentes. En caso de ser condenado a cadena perpetua, su sentencia podría impactar a toda la esfera mediática, sostuvo Snowden.

"Por muy abusivos que hayan sido estos cargos bajo la Ley de Espionaje, en los últimos 50 años el Gobierno tenía una especie de acuerdo tácito. Nunca presentaron cargos contra los medios de comunicación... acusaban a sus fuentes", explicó. "Estan rompiendo ese acuerdo con el caso de Julian Assange. Assange no es la fuente, es simplemente un editor. Dirige una organizacion de prensa", enfatizó.

"No se puede condenar a Julian Assange, el editor en jefe de WikiLeaks, bajo la Ley de Espionaje, sin exponer a The New York Times, The Washington Post, CBS, ABC, NBC, CNN, Fox, quien sea, a la misma clase de cargos", concluyó Snowden.