Una argentina llevaba 25 años desaparecida: la encontraron en España

La vida muchas veces da sorpresas y entrega historias increíbles. Esta es la de una mujer argentina que vivía en España y que hace 25 años desapareció repentinamente, por lo que nunca más se volvió a saber nada de ella. Ahora, casi de casualidad, fue hallada también en el país ibérico, pero en otra localidad.

La señora tiene actualmente 68 años y fue encontrada este martes en una casita de la localidad La Fresneda, en Asturias, 25 años después de desaparecer repentinamente del lugar donde vivía en la localidad de León.

Lamentablemente no es una de esas historias felices, ya que la mujer fue encontrada hoy producto de un estado de salud deteriorado por el cual se quedó encerrada en su domicilio.

Sus vecinos denunciaron a la policía que de un día para el otro dejaron de ver a una de sus vecinas, llamada Eva, y de notar movimientos en su finca, donde vive hace muchos años.

Los uniformados llegaron al lugar acompañados de una ambulancia y notaron que la casa estaba cerrada por dentro, por lo cual debieron forzar una ventana para poder ingresar.

Al abrir, notaron que la mujer estaba consciente, sentada en el suelo pero sin poder moverse, producto de un cuadro de deshidratación aguda, lo que le había producido una desorientación en tiempo y espacio.

Al llevarla al hospital comprobaron que la identidad de la mujer no era real, que no había ninguna mujer llamada Eva y que coincidiera con sus características, además de no encontrar parientes cercanos que pudieran asistirla.

Allí fue cuando los policías lograron determinar la auténtica identidad de la mujer, que se llama Blanca y tiene 68 años.

También ahí comprobaron que se trata de la mujer argentina desaparecida en 1995, cuando abandonó de manera repentina el lugar donde vivía.

Luego, la Policía Nacional se pusieron en contacto con los familiares de la mujer, que se presentaron para agradecer las diferentes gestiones de los cuerpos policiales por el hallazgo y la asistencia humanitaria hacia la desaparecida y su familia.