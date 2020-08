América: En 50 días se duplican las muertes y los casos pasan de 5,3 millones a más de 12

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha llamado la atención sobre el rápido aumento en el número de casos de COVID-19 y de fallecidos que ha venido registrando la región de las Américas desde principios de julio, alertando de que la cifra de decesos se ha duplicado mientras que los contagios son ya más de 12 millones, frente a los 5,3 de hace tan solo seis semanas.



La región alberga a seis de los diez países con mayor incidencia del coronavirus, con Estados Unidos a la cabeza, con casi 5,8 millones de casos, seguido por Brasil, con 3,66 millones. También están en el 'top 10' Perú, México, Colombia y Chile.



La directora general de la OPS, Carissa Etienne, ha lamentado que la población se ha ido "acostumbrado al impacto de esta pandemia" e incluso "es posible que las cifras que se informan, semana tras semana, nos estén tornando un tanto insensibles". Sin embargo, ha defendido en rueda de prensa este martes, "no podemos tener una actitud pasiva ante estas devastadoras pérdidas humanas".



La responsable de la OPS ha subrayado que pese a que estos datos ponen de manifiesto una "necesidad urgente de implementar medidas de salud pública para frenar la propagación de la COVID-19", en las últimas semanas "sucedió todo lo contrario" y los países de la región han optado por relajar "gradualmente las restricciones, han reanudado el comercio y algunos se están preparando para regresar a la escuela".



Según Etienne, en "demasiados" países de las Américas "parece haber una desconexión entre las políticas que se están implementando y lo que nos dicen las curvas epidemiológicas" lo cual, según ella, "no es una buena señal". "Desear que el virus desaparezca no funcionará" sino que "dará lugar a más casos" como ha ocurrido desde julio, ha advertido.



La responsable regional de la OMS ha destacado las buenas prácticas efectuadas por algunos países en la lucha contra la COVID-19 y ha animado a "aplicar las enseñanzas de los lugares donde se ha logrado controlar el virus y dejar que los datos guíen nuestras acciones".



Incidencia en los más jóvenes

Por otra parte, Etienne ha reconocido su preocupación por la "la incidencia desproporcionada" de la enfermedad en los más jóvenes. Así, ha indicado que la OPS ha constatado que a nivel regional la mayoría de los casos confirmados son de personas de entre 20 y 59 años si bien "casi el 70 por ciento de las muertes ocurren en personas mayores de 60 años".



Así pues, ha destacado, "esto indica que las personas más jóvenes están impulsando principalmente la propagación de la enfermedad" en la región. "Es posible que muchos jóvenes que contraen el virus no se enfermen ni necesiten una cama en la UCI, pero pueden contagiar a otros que sí se encuentren en esa situación", ha alertado.



Por ello, ha aprovechado para recordar que la derrota del coronavirus "es una responsabilidad compartida, no solo entre los países y las regiones, sino también entre las personas, los vecinos y las comunidades".

Dpa, BBC, Youtube.