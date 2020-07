Angela Merkel: "La pandemia no puede ser combatida con mentiras y populismo"

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió hoy el acuerdo entre los países de la Unión Europea (UE) para superar la crisis económica provocada por el coronavirus y dijo que el plan de recuperación de la economía del bloque "no es un gesto humanitario, sino una inversión sostenible".



"La Unión Europea enfrenta el reto más inmenso de su historia", afirmó Merkel ante el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas, donde presentó las prioridades de la Presidencia pro-témpore alemana del Consejo, iniciada el 1 de julio.

"En una situación así, las informaciones fiables son particularmente importantes Es crucial proteger eficazmente a nuestra democracia de las ciberamenazas y las campañas de desinformación, porque una democracia necesita una esfera pública en la que se pueda compartir el conocimiento”, advirtió. Merkel

“La pandemia no puede ser combatida con mentiras y desinformación, ni tampoco con odio y disturbios. El populismo que niega los hechos está mostrando sus límites. Una democracia necesita verdad y transparencia. De eso va Europa y eso es lo que Alemania va a fortalecer en su Presidencia del Consejo”, añadió.

La Canciller insistió en que el bloque comunitario saldrá de la crisis "si hay voluntad de superar nuestras diferencias y buscar soluciones comunes, de ver el mundo con los ojos del otro".



El viaje de Merkel a Bruselas se realiza a menos de diez días de la próxima cumbre de líderes europeos que se celebrará los días 17 y 18 de julio, y será la primera presencial desde el mes de febrero.



En ella, los veintisiete presidentes o jefes de Estado tratarán de acordar el presupuesto comunitario para los próximos siete años y el plan de recuperación de la economía europea tras la pandemia.



La Comisión Europea propuso un volumen de 1,1 billones de euros para el presupuesto y de 750.000 millones para el fondo, pero durante la cumbre se pondrán sobre la mesa diferentes intereses y posturas en relación a estos montos, así como las condiciones para su desembolso, puntos sobre los que hasta el momento no existe consenso.



Merkel insistió en la importancia de cerrar un acuerdo antes del receso estival y recalcó que será necesario ceder y que se vean "compromisos" de todas las partes para lograr un acuerdo sobre el multimillonario paquete presupuestario.



"Queremos alcanzar un acuerdo rápidamente. Ya hemos visto la convulsión en la economía, no podemos malgastar más el tiempo", dijo Merkel.



En aras de allanar un acuerdo en esa cumbre, la canciller mantendrá esta tarde un encuentro con los presidentes de las tres instituciones europeas principales: la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el del Consejo Europeo, Charles Michel; y el de la Eurocámara, David Sassoli.



La visita de Merkel a Bruselas supone el primer viaje al extranjero de la canciller desde el inicio de la pandemia, una crisis en la que, confesó, le ha resultado especialmente difícil imponer medidas restringiendo la libertad de sus ciudadanos.



Merkel recordó los más de 100.000 fallecidos en Europa a causa del coronavirus y mencionó a las miles de personas que han vivido esta crisis solos y no han podido despedirse de sus seres queridos que murieron.