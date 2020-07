Después del coronavirus, Bolsonaro se medica por otra afección respiratoria

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que tiene una infección secundaria en el pulmón causada por el moho, detectada después de recuperarse del nuevo coronavirus, y afirmó que está siendo tratado con antibióticos.

"Acabo de realizarme un examen de sangre porque estaba con un poco de debilidad ayer (miércoles) y encontraron un poco de infección. Estoy tomando antibióticos porque después de 20 días dentro de casa uno tiene otros problemas y tuve moho, moho en el pulmón", comentó Bolsonaro en su transmisión semanal por Facebook.

El jefe de Estado no aportó más detalles sobre el origen y el alcance de la infección, pero fue categórico al afirmar que está "curado" de la COVID-19 y tiene "anticuerpos".

Estou na live hoje com o presidente @JairBolsonaro e temos boas notícias para dar para a infraestrutura do Brasil. Acompanhem! https://t.co/mJ8R62rZtr — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 30, 2020

No obstante, va a revaluar su agenda del viernes, en la que tenía previsto desplazarse al estado de Río Grande do Sul, con temperatura extremadamente fría en esta época.

El mandatario, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad de la pandemia, que en el país ha dejado hasta este jueves más de 2,6 millones de casos confirmados y 91.000 muertes, volvió el lunes a sus actividades después de haber dado positivo para la COVID-19 el pasado 7 de julio.

El jefe de Estado insistió en el uso de la cloroquina para tratar a los pacientes con coronavirus y afirmó que ese antipalúdico, del cual no se tiene una comprobación científica sobre su eficacia frente a la COVID-19, permitió su rápida recuperación.

"El médico de la Presidencia me mandó cloroquina y al día siguiente estaba mejor. Lo mismo con Onyx (Lorenzoni, ministro de Ciudadanía). Si fue coincidencia, no sé", apuntó Bolsonaro, para quien "no existe otro remedio" en el tratamiento, a pesar de no tener "comprobación científica" sobre su eficacia.

"No hay comprobación científica de su eficacia, pero tampoco de su ineficacia. Busque a su médico, pero no descarte la cloroquina sin saber. Hay gente que la recomienda", insistió el gobernante, quien este jueves estuvo de visita en los estados de Piauí y Bahía, en la empobrecida región nordeste.