Protestas en Bolivia por la postergación de las elecciones: temor por el Covid-19

Este martes, Bolivia tuvo una jornada de protestas en contra de la postergación de las elecciones en septiembre. El Gobierno interino calificó a las marchas de irresponsables en plena pandemia.

En las ciudades como El Alto y Cochabamba, fueron mulitudinarias, mientras que el Ejecutivo transitorio señaló que apenas tuvieron repercusión.

Las protestas estaban convocadas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al anuncio del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de que los comicios se aplazan del 6 de septiembre al 18 de octubre, en espera de que puedan bajar los contagios por Covid-19 en el país.

El Alto, la segunda mayor ciudad del país con cerca de un millón de habitantes, fue escenario de una marcha con pancartas de la COB, de organizaciones de mineros llegadas de otras partes del país y de distintos colectivos, con un ataúd de cartón y un muñeco representando a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

Te quiero contar, que en el mes de agosto, los adultos mayores podrán cobrar el aguinaldo de la Renta Dignidad. A pesar de los bloqueos de la asamblea masista, seguimos trabajando por el bienestar de los bolivianos. pic.twitter.com/AeIrPRRIHB — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 28, 2020

Cochabamba, otras de las principales ciudades del país con más de 600.000 habitantes, también fue escenario de una marcha con consignas como "si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno de facto".



Varios miembros del Gobierno interino coincidieron en calificar las protestas de políticas para desgastar a Áñez, cuando el que convoca los comicios es el órgano electoral, no el Ejecutivo.

El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo ante los medios en La Paz que las marchas incumplieron medidas de cuarentena como el distanciamiento social y el uso de barbijos o tapabocas, por lo que advirtió de delitos contra la saluda pública y aseguró que detrás de las protestas está el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.