Venezuela: otro alto dirigente chavista tiene coronavirus

El jefe de Gobierno de Caracas, Darío Vivas, que también es vicepresidente de Movilización del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció este domingo que se ha contagiado con el virus de la COVID-19.



"Me dirijo al heroico pueblo de Caracas como responsable de dirigir y acompañar las políticas del Gobierno de Distrito Capital. Informo que he resultado positivo a la prueba del PCR para COVID-19. Les oriento (a) acatar los llamados del presidente Nicolás Maduro", escribió el político de 70 años en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, subrayó que se encuentra aislado, cumpliendo el tratamiento "y en las manos de nuestro beato, el doctor. José Gregorio Hernández", cuya beatificación fue aprobada recientemente por el papa Francisco pero que todavía no se ha llevado a cabo.



"Recuerda Caracas, quédate en casa y cuida a tu familia. Venceremos", concluyó.



El cargo que desempeña como jefe de Gobierno es paralelo al de la alcaldesa de la capital y es designado de manera directa por el presidente, puesto que Caracas tiene un régimen especial y un sistema de Gobierno constituido por un órgano Ejecutivo ejercido por Vivas, cuya función legislativa está a cargo del Parlamento.



Su labor incluye ejercer la administración de los órganos y funcionarios de la administración de Caracas, así como la dirección, coordinación y control de los organismos de gobierno.



Vivas, como jefe de Gobierno, también debe realizar el control de tutela sobre los entes de la administración descentralizada de Caracas.



El político es además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo compuesto únicamente por chavistas y no reconocido por parte de la comunidad internacional, razón por la que ha sido sancionado por EE.UU. y Canadá.



Maduro también le encargó a Vivas, en su calidad de líder del PSUV, que organice brigadas médicas compuestas por sus copartidarios para localizar a enfermos de COVID-19 y no por médicos del Ministerio de Salud.



Caracas padece actualmente uno de los peores brotes de la enfermedad y, este mismo sábado, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha vuelto "a prender, de manera importante, la alarma en distrito capital".



Además de Vivas, varios dirigentes venezolanos se han contagiado de COVID-19, entre ellos el presidente de la Asamblea Constituyente y número dos del PSUV, Diosdado Cabello, así como la subsecretaria de ese órgano Carolys Hernández y los también constituyentes Gerardo Márquez y Fidel Madroñero.



También se han contagiado el vicepresidente económico y ministro de Energía y Petróleo, Tareck el Aissami, y Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, el más afectado por el nuevo coronavirus.