Confirmado: Bolivia va a elecciones el 6 de septiembre

El órgano electoral de Bolivia convocó para el 6 de septiembre a elecciones generales, las cuales habían quedado pendientes luego de ser aplazadas por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de Covid-19.



El Tribunal Supremo Electoral confirmó hoy la reanudación del proceso para los comicios, "respetando la preclusión de las etapas cumplidas (porque ya están cerradas las candidaturas) y ampliando los plazos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos", en referencia a que sigue abierto el padrón de electores.

Tras la confirmación, los dos principales candidatos presidenciales pidieron que los fondos estatales para la realización de la campaña electoral se destinen a la lucha contra la pandemia, que ha dejado más de 28.500 infectados y 910 muertos.

"Nosotros no tenemos ningún problema en que (ese dinero) se vaya a los municipios, no al gobierno nacional. No queremos más actos de corrupción, en los municipios se requieren recursos para combatir el coronavirus", planteó Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, quien además encabeza las encuestas.