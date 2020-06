Putin iría por la relección en Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió en una entrevista televisiva a la reforma aprobada por el Parlamento y avalada por el Tribunal Constitucional que le permitirá postularse a la reelección independientemente del número de mandatos ejercidos.

Su mandato termina en 2024 y para poder postularse necesita que los ciudadanos rusos voten a favor la reforma a la constitución de 1993 que solo permite dos mandatos presidenciales consecutivos.

"No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme, si así lo estipula la Constitución. Veremos", comentó el presidente, que además aseguro que de ser rechazada buscará a su sucesor.

El 1 de julio los rusos deberán votar en un presbicito que estaba pautado para el 22 de abril pero debió aplazarse por la pandemia de coronavirus que ya registra 538.879 casos confirmados en el país.

La reforma no es solamente respecto al planteo de la reelección sino que también incluye temas como la mención de Dios, la indexación obligatoria de las pensiones, la precisión de que el matrimonio es la unión solo del un hombre y una mujer y la prevalencia de la Constitución rusa sobre los tratados internacionales.

Según las encuestas, el 48 % de los rusos respaldan las modificaciones mientras que un 47 % está en contra.

Otros sondeos marcan que cerca del 61 % de los rusos que pueden votar apoyan la nueva constitución.

La estrategia del presidente en la campaña es recordar que la constitución actual se redactó en un momento de crisis por la debilidad del país tras la caída de la Unión Soviética.

"La actual Constitución fue adoptada en un periodo especial, cuando hubo la más grave crisis interna, cuando los tanques dispararon al parlamento y se produjeron choques con víctimas en Moscú", comentó, referenciando los enfrentamientos que se dieron en la capital rusa en septiembre de 1993.

Luego de un cañoneo del Soviet Supremo (Parlamento) que dejó 160 muertos, la crisis terminó con el derrumbe del sistema soviético instaurado en 1917