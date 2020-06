Miami: Crece el coronavirus, pero los alcaldes “por ahora” seguirán con la reapertura

Los últimos días no han sido alentadores para Florida en cuanto a la pandemia del COVID 19. Tan sólo el lunes se han reportado 1.758 casos nuevos que se suman a los 2.016 registrados el domingo y los 2.581 del sábado. En el condado de Miami-Dade, en tanto, se han contabilizado ya 22.197 infectados desde que comenzó la pandemia.

Con estos números se empezó a especular con que las ciudades pudieran volver atrás en el proceso de reapertura. Sin embargo, este lunes el alcalde de Miami, Francis Suarez, y el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, han dejado en claro que por el momento no se llegará a ese extremo.

“Los números no son alentadores. Tenemos tres criterios en los que nos basamos para decidir los pasos de la reapertura. Dos de ellos han aumentado. Por el momento esto quiere decir que no pasaremos a la Fase Tres de reapertura, pero no vamos a pedirle a la gente que se quede en las casas o a los negocios que cierren. Sólo les decimos que no podemos relajarnos aún y que es importante que usen sus máscaras y mantengan la distancia social”, manifestó Suarez en rueda de prensa.

“En este punto no tenemos que preocuparnos pero debemos ocuparnos. Constantemente comparan esto con la gripe. La gripe mató poco más de 200 personas el año pasado en nuestro condado. En tres meses de COVID-19 fallecieron 826 personas en Miami-Dade. No es lo mismo. Debemos cuidarnos”, agregó Gelber.

Los alcaldes de las principales ciudades de Miami-Dade han basado sus decisiones en tres datos fundamentales: el número de casos positivos, el número proporcional de esos casos positivos dependiendo de la cantidad de personas testeadas, y las hospitalizaciones. La buena noticia es que las hospitalizaciones se han mantenido estables, con los hospitales operando a un 61 por ciento de su capacidad. Como se mencionó anteriormente, el número de casos positivos aumentó considerablemente encendiendo las alarmas. En cuanto al proporcional de casos positivos, hubo un aumento pero menor (del 0,1 por ciento). Esta diferencia se explica porque también se realizaron más pruebas.

En los últimos días se ha visto un gran aumento de personas en las playas de Miami Beach (EFE/Giorgio Viera)

“Sabemos que cerrar la economía tiene consecuencias devastadoras. Pasamos de un comienzo de año con prácticamente pleno empleo a un punto en el que muchos están sin trabajo, o si lo tienen los ingresos son menores. Pero a la vez estamos lidiando con una crisis sanitaria. Nuestra labor está en encontrar un balance entre la respuesta a la crisis económica y la respuesta a la crisis sanitaria. Cerrar es una opción, pero no es a lo que queremos llegar”, explicó Suarez.

La población más afectada en estos nuevos casos positivos es la de los jóvenes entre 18 y 35 años. Considerando que esta población suele ser asintomática o tener consecuencias físicas leves es que se entiende que no haya aumentado el número de personas hospitalizadas. Los especialistas que asesoran a las municipalidades creen que el incremento en el número de casos está relacionado con el fin de semana largo en el que se conmemoró el día de los caídos. Durante ese fin de semana fueron muchos los que organizaron reuniones o asados, sobre todo jóvenes.

La gran preocupación ahora es esperar a que se conozcan las cifras posteriores a las masivas marchas de protestas y al fin de semana que acaba de terminar en el que miles de personas se acercaron a las playas. Se supone que veremos si hubo contagios masivos en las próximas dos semanas.

