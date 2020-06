Las protestas contra el racismo se trasladaron a Australia

Miles de personas volvieron a manifestarse hoy en varias ciudades de Australia en apoyo al movimiento estadounidense Black Lives Matter, pese al consejo de las autoridades sanitarias de evitar las aglomeraciones para impedir nuevos contagios de coronavirus.



La manifestación más grande fue en Perth, la capital del estado de Australia Occidental, donde según la televisión pública ABC más de 5.000 personas se reunieron en memoria del estadounidense George Floyd y de los habitantes originarios australianos que murieron bajo custodia policial.



Floyd fue asesinado el 25 de mayo en Minneapolis a manos de un policía blanco que presionó su rodilla contra su cuello durante casi nueve minutos mientras el hombre agonizaba y le decía que no podía respirar.



Su muerte, la enésima de un negro a manos de un policía blanco en Estados Unidos, desató protestas en todo el mundo bajo el mismo lema: Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan).



Hannah McGlade, abogada y activista de derechos humanos australiana, rechazó el pedido de las autoridades de quedarse adentro de sus casas y pidió una investigación independiente sobre las muertes de originarios bajo custodia policial.



“Nos dijeron que no viniéramos. Nos dijeron que estuviéramos en silencio. No guardaremos silencio”, afirmó McGlade, según la cadena de noticias CNN.



El primer ministro del estado de Australia Occidental, Mark McGowan, instó a los organizadores a posponer el evento, argumentando que "se trata de tratar de salvar la vida de las personas".



Las medidas de restricción aplicadas en Australia para frenar los contagios de coronavirus prohíben que se congreguen más de 300 personas, pero la policía se abstuvo de poner multas por incumplimiento del distanciamiento social.



Los organizadores, por su parte, ofrecieron mascarillas para la cara y desinfectante para manos.



El día nacional de protestas empezó en el extremo norte, con más de 1.000 personas reunidas en City Park, la ciudad con mayor proporción de pobladores originarios del país.



En Sidney, Melbourne y Brisbane, hubo pequeñas manifestaciones.



La de Sidney fue superada en número por la policía que, montada a caballo, dispersó a la gente cuando los grupos superaban a las 20 personas.



El vocero policial del estado de Nueva Gales del Sur, Michael Willing, había advertido que las protestas de Sydney no estaban autorizadas y que se iban a "tomar las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la orden de salud y que la comunidad se mantenga a salvo".