Impactante protesta contra Bolsonaro: cavan fosas comunes en la playa de Copacabana

A imagem é de embrulhar o estômago. A ONG Rio de Paz fazia um protesto nas areias de Copacabana para simbolizar as pessoas mortas por Covid no Brasil



Um homem, que não concordava com a manifestação, derrubou as cruzes.



Coube a um pai, que perdeu o filho, recolocar tudo no lugar pic.twitter.com/LWAT0AeHnK