Donald Trump sobre Venezuela: "Hemos sido muy claros, Maduro debe irse"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy la acusación de que su gobierno esté implicado en la supuesta incursión frustrada en Venezuela y afirmó que si algún día decide dar luz verde a algún tipo de intervención, sería una "invasión" militar.



"Si alguna vez hiciese algo con Venezuela no sería así. Yo no enviaría un grupito de personas, no, no, lo llamarían ejército. Seria muy diferente, una invasión", dijo Trump, durante una entrevista a Fox News, en la que aseguró no saber "nada" de los hechos denunciados por el gobierno de Nicolás Maduro, que culpa a Estados Unidos y Colombia de colaborar en la denominada Operación Gedeón.



"No fue un buen ataque", dijo el mandatario norteamericano, "obviamente no fue dirigido por George Washington", agregó con ironía. Para Trump, todo sería obra de un "grupo rebelde", sin vinculación con Estados Unidos, informa Europa Press.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también volvió desvinculo a la Casa Blanca de la Operación Gedeón, aunque insistió en que Maduro "debe irse" del gobierno de Venezuela.

Nuestro país está listo para combatir en defensa de su soberanía y esto no lo quieren entender en Washington. Los venezolanos queremos Paz y estamos preparados para defenderla, y para ello contamos con la colaboración de amigos en el mundo. ¡Somos de Verdad! pic.twitter.com/oOLPmAvpF5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 8, 2020

"Hemos sido muy claros: Maduro debe irse", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en una entrevista en el podcast de Chris Stigall.



Pompeo reiteró que Maduro ha sido "imputado por narcotráfico" en Estados Unidos y lo acusó de haber provocado "un caos enorme en Venezuela".



"¡Qué calamidad ha traído este socialismo a una nación que un día fue un país rico. Queremos intentar restablecer la democracia para el pueblo venezolano. Es verdaderamente importante para ellos pero también aumentará la seguridad de Estados Unidos", argumentó Pompeo.