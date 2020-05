¿Por qué es tiempo de levantar las cuarentenas? Así lo explica un experto de Stanford

John Ioannidis, un experto epidemiólogo y matemático de la Universidad de Stanford, quien a mediados de marzo inició la polémica al asegurar que los gobiernos, con las cuarentenas obligatorias, estaban aplicando una respuesta desproporcionada a la pandemia de coronavirus, aseguró ahora que "es tiempo de levantar el aislamiento".

Esta vez lo hizo en una columna publicada en The Sunday Times, donde escribió: “La ciencia se está volviendo clara: las cuarentenas ya no son la medicina correcta”.

En ese texto, el hombre que además es una de las máximas referencias del big data en Stanford, expresó: “Cuando surgieron informes de una epidemia en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, los responsables políticos tuvieron que tomar decisiones de gran alcance basadas en información extremadamente limitada. Las estadísticas aterradoras llevaron a muchos líderes mundiales a cerrar sus economías y poner en cuarentena a poblaciones enteras”.

Acto seguido, criticó la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de basarse en el modelo del Imperial College de Londres para medir la tasa de mortalidad del coronavirus, en ese entonces, del 3,4%. "Basado en datos iniciales poco confiables, el modelo sugirió que más de 500.000 personas podrían morir en el Reino Unido a menos que se tomaran medidas drásticas”, añadió.

Sin embargo, el epidemiólogo enumeró una serie de claves respecto a ese escenario planteado hace más de un mes y medio y la actualidad.

“Está claro que el Covid-19 es mucho más común de lo que se suponía. La gran mayoría de las personas infectadas tiene síntomas leves o no tienen síntomas. Los investigadores han realizado pruebas para detectar anticuerpos en poblaciones generales y llegaron a la misma conclusión: la cantidad de personas infectadas con Covid-19 es muchas veces mayor que la contada por las estadísticas oficiales”, aseguró Ioannidis.

A esa afirmación de que hay más contagiados de los oficiales, le siguió la siguiente contraposición: “La evidencia muestra claramente que Covid-19 es mucho menos letal de lo que se temía. Una vez que corrige la gran cantidad de casos no detectados, tiene una tasa de mortalidad comparable a la de una temporada de gripe severa, al menos en áreas donde los hospitales y hogares de ancianos no se han visto abrumados. También vemos que la letalidad de Covid-19 tiene una relación con la edad pronunciada, con alrededor del 90% -95% de las muertes en Europa entre los mayores de 65 años. Para los niños y jóvenes sabemos que Covid-19 es menos letal que la gripe”.

El médico explicó, además, que no estaba claro cuándo podrá descubrirse una vacuna que sea realmente efectiva o un tratamiento que cure a aquellos que ya están infectados. Es por eso que se pregunta cuáles podrían ser las consecuencias de una cuarentena de largo tiempo. “Los datos recopilados hasta ahora sobre cuántas personas están infectadas y cómo está evolucionando la epidemia son poco confiables por completo. Dadas las pruebas limitadas hasta la fecha, se pierden algunas muertes y probablemente la gran mayoría de las infecciones debido al SARS-CoV-2. No sabemos si fallamos en capturar infecciones por tres por 300. Tres meses después de que surgió el brote, la mayoría de los países, incluido los Estados Unidos, no tienen la capacidad de evaluar a un gran número de personas, y ningún país tiene datos confiables sobre la prevalencia del virus en una muestra aleatoria representativa de la población general”.

Sobre el final del citado artículo, Ioannidis explica que la humanidad estuvo a punto de lanzarse al vacío sin datos concretos y concluyentes. "Con bloqueos de meses, si no años, la vida se detiene, en gran medida, las consecuencias a corto y largo plazo son completamente desconocidas, y miles de millones, no solo millones, de vidas pueden estar en juego eventualmente. Si decidimos saltar del precipicio, necesitamos algunos datos para informarnos sobre la razón de tal acción y las posibilidades de aterrizar en un lugar seguro”, finalizó el profesor.

Fuente: Infobae