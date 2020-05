Donald Trump: "Habrá entre 80 y 90.000 muertos la infección de Covid-19 en EEUU. Esto no puede llamarse un éxito"

"Estamos convencidos de que lograremos una vacuna para el final del 2020", expresó el presidente norteamericano en un encuentro virtual con votantes que emitió por la cadena Fox News.

Hasta hoy, los expertos en salud del gobierno de EEUU habían dado como fecha tentativa para lograr tener una vacuna en disponibilidad al mes de enero de 2021, pero Trump dijo que, a pesar de que "los médicos no quieren que diga esto" espera que la tengan antes.

"Diré lo que pienso: creo que vamos a lograr la vacuna más pronto que tarde", agregó, sin explicar las razones que lo hacen afirmar eso. Sin embargo, citó sus conversaciones con "jefes de empresas" inmiscuidas en el desarrollo de la vacuna.

Al ser interrogado por si quiere que los Estados Unidos sean el primer país en tener una vacuna, Donald contestó: "No me importa, solo quiero que se logre una vacuna que funcione. Si otro país la consigue antes, me sacaré el sombrero ante ellos".

El mandatario aseguró que, en cuanto a la comparación con el desarrollo de otras vacunas a lo largo de la historia, "Vamos mucho más rápido".

En otro momento de la charla, Trump comentó su predicción en cuanto al número de muertes que dejará el Covid-19 en los Estados Unidos, atendiendo a que la cuenta que se realizó el 20 de abril pasado -y que mencionaba entre 50 y 60 mil fallecidos- ha quedado obsoleta EEUU, pues ya se superan los 67 mil.

"Yo decía que serían 65 mil, ahora digo 80 o 90 mil fallecidos en total", rectificó el presidente de Estados Unidos, cuya proyección es mucho mayor a la realizada esta semana por la Universidad de Washington, de 72.400 muertes.

Reconoció que si se llega a las 90 mil muertes no puede "llamarse un éxito", pero explicó que esto es preferible al "millón o dos millones que habría habido" sin medidas de restricción del movimiento y si no hubiera vetado los viajes de extranjeros desde China.

El presidente rechazó las versiones que informaban que había ignorado varias advertencias de las agencias de inteligencia sobre la gravedad del Covid-19 en enero y febrero.

Dijo que en horas las agencias de inteligencia de Estados Unidos van a respaldar en público su versión de que no fue hasta el 23 de enero cuando le dijeron "que llegaría un virus pero que no iba a tener un impacto real".

"Fue una conversación breve, poco después cerré el país a China y yo era el único en esa habitación que quería cerrarlo", remarcó.

El encuentro virtual con votantes se grabó en el reconocido monumento a Lincoln de Washington DC, y tuvo como fin reforzar la idea de que la respuesta de la Casa Blanca ha sido eficaz y competente, pues solo quedan seis meses para las elecciones de noviembre, en las que Trump va por la reelección