Trump aseguró tener "rodeado" a Maduro y que "algo pasará" en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene al gobierno de Nicolás Maduro "rodeado", augurando incluso que "algo pasará" en Venezuela, en el marco de la presión ejercida por la Casa Blanca para propiciar la caída del dirigente chavista.



"Lo tenemos rodeado a un nivel que nadie conoce, pero ellos sí lo saben" dijo Trump el miércoles a última hora en una conversación telefónica con miembros de la comunidad hispana en Estados Unidos.



Así, Trump señaló que Venezuela atraviesa un momento "muy interesante". "Algo pasará, porque no vamos a aguantarlo", añadió aunque no dio detalles sobre cuáles serían los acontecimientos, consignó la agencia DPA.



Estados Unidos es el principal respaldo del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela y dirigente antichavista, Juan Guaidó, ante la comunidad internacional.



Ese respaldo no impidió que Washington haya propuesto que para poder avanzar hacia un gobierno interino que convoque a elecciones "libres", habría que prescindir tanto de la figura del actual mandatario como de la del líder opositor, una vía que el presidente venezolano ya ha rechazado.





Mientras tanto, la administración Trump continúa endureciendo las sanciones contra Maduro y su entorno por supuestas violaciones de los Derechos Humanos, corrupción y narcotráfico.



En los últimos tiempos, las sanciones se centraron en la industria petrolera de Venezuela, otrora la mayor fuente de ingresos de la nación caribeña.



Por su parte, Maduro acusa a Guaidó de ser el responsable de orquestar la "Operación Gedeón", una incursión de "mercenarios" supuestamente entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos para derrocar a su gobierno.



La operación naval ocurrió el 3 de mayo pasado y fue frustrada por el ejército de Venezuela que detuvo a varios ex militares que participaban de la incursión.