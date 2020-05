EEUU: publicaron imágenes de una fiesta de 3 mil personas, hay decenas de detenidos

A pesar de las advertencias por la propagación del coronavirus en Spring Hill, Florida, más de 3 mil personas se reunieron en una fiesta en la calle. Las reuniones masivas están prohibidas en esta región.

Las imágenes muestran a cientos de personas sin máscaras faciales y sin respetar la distancia de dos metros el uno del otro. En una conferencia de prensa el lunes, el jefe de policía de DeLand, Jason Umberger, señaló que se ha instado al público a evitar grandes reuniones debido al riesgo de propagación del coronavirus.

“No sólo se trataba de un problema de seguridad pública, sino de salud pública”, dijo Umberger en la conferencia de prensa del 18 de mayo. “Nadie debería reunirse en grandes grupos de 50 o más”.

“El coronavirus afecta a todos en nuestra comunidad, y estamos pidiendo la cooperación de todos en este asunto”, dijo Umberger.

Sin embargo, las imágenes en helicóptero muestran cómo la fiesta se extendió por varias cuadras en West Lisbon Parkway con cientos de automóviles estacionados en la esquina de un parque. Finalmente, al menos una decena de personas fueron arrestadas y dos policías resultaron heridos.

En las redes sociales hubo mensajes en repudio al accionar policial. Muchos en la multitud grabaron videos de su perspectiva de los eventos. Los compartían titulando: "La policía, los ciudadanos se enfrentan después de la pacífica fiesta conmemorativa de DeLand", "Esto es lo que le hacen a los negros", “organice una fiesta en el centro y vea qué sucede. … No es justo; No es justo." “¿Podemos divertirnos?, No. También somos humanos: las vidas negras importan. Toda vida importa".

El sheriff Mike Chitwood respondió lanzando imágenes de video de los eventos y defendiendo a los agentes y policías que estaban rodeados de multitudes agitadas y golpeados por botellas de vidrio y otros objetos.